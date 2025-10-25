Alexandru Rogobete: Toate spitalele publice vor fi obligate să instaleze camere video

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 octombrie 2025, 08:15

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, la Iași, că toate spitalele publice din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video.

Imaginile vor fi păstrate cel mult 60 de zile, potrivit noii legislații aflate în pregătire.

În prezent, multe spitale au camere și butoane de panică, dar acestea nu înregistrează imagini din lipsă de reglementare.

Rogobete a precizat că unitățile care nu dispun de astfel de sisteme vor avea la dispoziție doi ani pentru instalare.

Ministrul a subliniat că măsura urmărește creșterea siguranței pacienților și a personalului medical.(Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)