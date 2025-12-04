Ascultă Radio România Iași Live
ACET Suceava: Apa și canalizarea trec de 20 lei/mc din 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 17:14

Tarifele la apă și canalizare vor depăși 20 de lei pe metrul cub, de la 1 ianuarie, în localitățile unde operează ACET Suceava.

Operatorul regional anunță o nouă creștere de preț, la mai puțin de jumătate de an după precedenta ajustare.

Din 2026, apa potabilă va costa 9,86 lei plus TVA, iar canalizarea și epurarea – peste 8,50 lei, ceea ce duce tariful final la 20,42 lei pentru un metru cub.

Scumpirea vine după majorările din iulie 2025, când tarifele au crescut cu până la 16%, și după creșterea cotei de TVA, la nivel național, de la 9 la 11%, introdusă în august.

În prezent, consumatorii plătesc 17,47 lei pe metrul cub, iar o familie de trei persoane are o factură lunară de aproximativ 200 de lei.

Din 2026, costurile se vor majora cu încă 15–20 de lei pe lună, într-un context în care veniturile multor gospodării rămân constante. (Radio Iași/ Adriana Dascălu/ FOTO radioiasi.ro)

