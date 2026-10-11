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Accident pe Drumul European 581, în comuna Oltenești, județul Vaslui

Accident pe Drumul European 581, în comuna Oltenești, județul Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 08:20 / actualizat: 11 octombrie 2026, 11:02

Tragedie pe Drumul European 581, în comuna Oltenești, județul Vaslui!

O femeie a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital, după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit de un cap de pod, în zona trecerii la nivel cu calea ferată. În urma impactului violent, mașina a fost proiectată într-un șanț.

Una dintre victime – o femeie în vârstă de 52 de ani – a fost găsită încarcerată de echipajele ISU și SAJ și, din păcate, a fost declarată decedată.

O altă femeie, de 34 de ani, a suferit răni extrem de grave, inclusiv amputarea unui picior, fiind transportată cu elicopterul SMURD la o unitate medicală din Iași.

Celelalte două persoane rănite – un bărbat de 62 de ani, cu politraumatisme, și o femeie de 59 de ani – au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vaslui.

Poliția cercetează, acum, circumstanțele producerii accidentului. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)

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