Acces liber în Parcul Național Ceahlău de hram: autoritățile asigură protecția turiștilor

Publicat de Andreea Drilea, 6 august 2025, 11:05

Cu ocazia hramului Mănăstirii „Schimbarea la Față a Domnului” și a fenomenului natural cunoscut sub numele de piramida holografică, salvamontistii, rangerii si jandarmii montani sunt prezenți, încă de la primele ore ale dimineții, pe traseele turistice din Masivul Ceahlău și în zona Mănăstirii Ștefan cel Mare și Sfânt de pe platoul de la Dochia.

Autoritatile recomanda turistilor si pelerinilor care aleg să urce pe munte: să verifice condițiile meteo; să se echipeze corespunzător si să respecte traseele marcate și indicațiile forțelor de ordine. Prezența activă a jandarmilor are ca scop asigurarea ordinii publice, oferirea de sprijin și îndrumare turiștilor și pelerinilor, precum și prevenirea incidentelor în zonele aglomerate sau pe traseele montane.

Ziua de 6 august este si ziua Hramului Muntelui Ceahlau, singurul munte din Romania care are o astfel de sarbatoare religioasa. Din anul 2009 la initiativa Consiliului Judetean Neamt aceasta zi a fost declarata Ziua Portilor Deschise in Parcul National Ceahlau pentru a oferi posibilitatea miilor de pelerini si turisti sa participe la slujba religioasa ce are loc la Schitul Ceahlau situat pe platoul muntelui, langa Cabana Dochia. In aceasta zi accesul in Parcul National Ceahlau este liber. Administratia Parcului National Ceahlau va sta la dispozitia pelerinilor pentru ai indruma spre locul evenimentului. Va rugam sa apelati la personalul Administratie aflat la portile de acces in Parcul National de la Durau, Izvorul Muntelui, Confluenta Bistrelor sau in zona de platou pentru a primi informatiile necesare !!!

Va rugam sa respectati regulile de vizitare in Parcul National:

– Nu distrugeti exemplarele de flora si fauna, nu afectati prin actiuni necontrolate frumusetea peisajului natural, sunt comoara noastra, a tuturor !

– Nu campati decat in locul special amenajat de langa Cabana Dochia !

– Nu aprindeti focul in interiorul parcului !

– Nu abandonati deseurile pe munte, depozitati-le la coborare in locurile special amenajate acestui scop! Multi altii vor veni dupa voi dornici sa vada muntele si sa se bucure de frumusetile lui ! Lasati-l curat ! Comportati-va civilizat !

– Nu parasiti traseele marcate si fiti echipati corespunzator unei ascensiuni pe munte altfel va expuneti accidentelor!!

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro