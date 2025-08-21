15 milioane de euro prin mecanismul RESTORE pentru refacerea infrastructurii din Neamţ şi Suceava

Publicat de Lucian Bălănuţă, 21 august 2025, 15:11

Autorităţile din judeţele Neamţ şi Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. Fondurile provin prin mecanismul european RESTORE, creat pentru situaţii de dezastre naturale majore. Banii vor fi utilizaţi pentru refacerea drumurilor, podeţelor şi podurilor, însă autorităţile locale trebuie să pregătească rapid studiile de fezabilitate. Într-un interviu acordat colegului nostru, Lucian Bălănuță, directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Nord-Est, Vasile Asandei, a declarat că mecanismul RESTORE oferă şansa unei intervenţii rapide şi eficiente, iar cooperarea dintre autorităţi şi comunităţi locale va fi decisivă.

Lucian Bălănuță: Domnule director, o Regiune alături de cetățeni – Restore – parte integrantă din programul activat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a repara dezastrul inundaților din Neamț. Vă rog frumos să ne spuneți mai multe despre destinația acestor fonduri și cum pot fi ele accesate?

Vasile Asandei: Mai întâi trebuie să precizez că operațiunea Restore a fost activată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, un program regional nord-est cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Comisiei Europene. Practic, în cadrul programului am creat această prioritate 10, o regiune alături de cetățeni, prin care am alocat suma de 15 milioane de euro pentru sutețele Suceava și Neamț, care au fost afectate de inundații din luna iulie. Aceste sume, această sumă de bani va fi folosită pentru refacerea infrastructurii în mod direct ca infrastructurii rutiere, drumuri județene, poduri, drumuri comunale, șosele, străzi urbane. A fost o acțiune foarte rapidă, atât din partea noastră, împreună cu Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cu sprijinul Comisiei Europene, pentru a realoca acești bani în sprijinul comunităților afectate.

Lucian Bălănuță: Deci, practic, fondurile respective erau parte din Pogramul Regional Nord-Est?

Vasile Asandei: Sigur că da. În interiorul Programului Regional, din suma pe care o avem deja în implementare, am redirecționat de la alte priorități de investiții către această situație de urgență.

Lucian Bălănuță: Și înțeleg că acum misiunea Consiliilor Județene Suceava, respectiv Neamț, va fi să întocmească proiectele pentru a primi fondurile respective…

Vasile Asandei: Bineînțeles, în cadrul Comitetului de Monitorizare care a avut loc astăzi, la care au fost prezenți președinții Consiliilor Județene din Suceava și Neamț, pe lângă faptul că am aprobat această alocare, am discutat detaliile, felul în care vor putea fi accesați acești bani. Desigur, după cum știți, fondurile europene, programele europene au o rigoare și se păstrează rigoarea și în acest caz, chiar dacă acționăm mult mai repede. Urmează, așadar, să fie un apel de proiecte pentru destinații speciale, Consiliile Județene vor face o cerere de finanțare, dar dumnealor, împreună cu echipele dumnealor, știu ce au de făcut și vor lucra împreună pentru a pune acești bani în proiecte în comunitățile respective.

Lucian Bălănuță: Perioda în care aceste proiecte ar trebui transmise este sinonimă cu cea actuală, a exercițiului financiar actual, 2021-2027, nu?

Vasile Asandei: Desigur, în cadrul exercițiului financiar actual. Acum trebuie să precizez că cheltuielile sunt eligibile de la data producerii dezastrului, respectiv de la data inundațiilor, însă, sigur, sunt niște lucruri de făcut, trebuie respectată procedura legală privind încredințarea lucrărilor, calitatea lor și așa mai departe. Ne așteptăm ca lucrurile astea să se întâmple repede și banii să ajungă efectiv la cei care au nevoie într-un timp scurt.

Lucian Bălănuță: Contribuția națională în cazul unor astfel de fonduri la cât se cifrează?

Vasile Asandei: Da, este o discuție aici. Pentru cunoscători, această facilitate RESTORE poate permite contribuție din partea programelor europene de 95% și 5% din partea programelor naționale, dar, în cazul acesta, noi am păstrat contribuția de 85% din partea FEDR, Fondul European de Dezvoltare Regională, și 15% din partea bugetului național, pentru că aceasta este proporția în cadrul programului și, ca să nu diminuăm valoarea totală, practic, în cei 15 milioane, este și contribuția FEDER și contribuția bugetului de stat. Dacă am fi dus la 95% FEDER, ar fi scăzut suma totală. Sper că e clar ce spun. Iar beneficiarul, respectiv Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Neanț, vor trebui să finanțeze cu maximum 2%. E de precizat aici un lucru, că suma respectivă nu acoperă toate nevoile, așa cum am discutat astăzi cu domnii președinți. Nevoile de reparat, refăcut, consolidat, să spunem, infrastructura de care vorbim, sunt mai mari. Dar vom aborda aceste aspecte în viitor.

Lucian Bălănuță: Tot din discuțiile cu dumnealor, care ar fi fost, să spunem, prioritățile în această materie? La ce s-ar rezuma, să spunem așa, primele intervenții care ar putea să fie finanțate prin acest program?

Vasile Asandei: Desigur, acum, dacă ne gândim la prioritățile zonelor afectate, prima prioritate a fost asigurarea condițiilor de viață pentru oamenii aceia. Apoi, în materie de infrastructură, s-au făcut primele lucrări care să permită accesul în cartierele respective din Broșteni, spre exemplu, și în comunitățile din Neamț. Deci, sunt niște prime activități făcute exact ca urmare situațiilor de urgență și acestea s-au întâmplat deja. Acum urmează ca ce a fost distrus să fie reproiectat și după aceea consolidat. Deci, în această ordine, asigurarea condiții minime pentru oamenii afectați, apoi accesul pentru mijloacele de transport, un acces, desigur, care, făcându-se rapid, vă dați seama că sunt niște lucrări minimale, și apoi refacerea completă a întregii infrastructuri.

VARIANTA AUDIO:

(Radio Iași/ FOTO Comisia Europeană)