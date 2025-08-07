Zi de doliu naţional pentru fostul preşedinte Ion Iliescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 august 2025, 10:19 / actualizat: 7 august 2025, 12:42

UPDATE 12:35 – Cortegiul funerar cu sicriul fostului preşedinte Ion Iliescu a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III, unde cel care a condus România între anii 1990 – 1992, 1992 – 1996 şi 2000 – 2004 este înmormântat cu onoruri militare.

Convoiul funerar s-a deplasat spre cimitir pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Şoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III, unde se aflau deja câteva zeci de persoane.

La intrarea în cimitir, sicriul a fost amplasat pe un afet de tun şi i-a fost prezentat onorul.

Militarii Regimentului 30 Gardă ‘Mihai Viteazul’ au însoţit sicriul, timp în care Muzica Militară a intonat Marşul funebru.

Înmormântarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.

Joi a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă. AGERPRES

UPDATE ora 12:00 – Fostul preşedinte Ion Iliescu a primit joi ultimul onor, pe Platoul Marinescu, după slujba religioasă de înmormântare oficiată la Biserica din Complexul ‘Palatul Cotroceni’.

Anterior, în Sala Unirii, unde a fost depus încă de miercuri sicriul lui Ion Iliescu, au fost organizate o ceremonie a Gărzii la Catafalc şi un scurt moment religios.

După slujba de la Biserica Cotroceni, cortegiul funerar cu sicriul fostului preşedinte a ajuns pe Platoul Marinescu, unde Garda de onoare, alcătuită din militari ai Brigăzii 30 Gardă ‘Mihai Viteazul’, a prezentat ultimul onor fostului şef de stat, iar drapelul a fost înclinat în semn de omagiu.

A fost intonat Imnul Naţional al României, iar cortegiul a trecut prin faţa Gărzii. Agepres

UPDATE 11:50 – Slujba de înmormântare a fostului preşedinte Ion Iliescu a fost săvârşită, joi, la Biserica Cotroceni, de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Timotei Prahoveanul.

Înaltul ierarh, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru săvârşirea tuturor ceremoniilor liturgice de la catafalcul fostului preşedinte, a fost însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi.

Alături de Preasfinţia Sa, au slujit pr. Valentin Fătu, consilier patriarhal în cadrul Biroului Protocol al Administraţiei Patriarhale, şi pr. Alexandru Bodoros, slujitor la Biserica Palatului Cotroceni.

Grupul psaltic ‘Tronos’ al Catedralei Patriarhale a oferit răspunsurile liturgice.

La slujbă au fost prezenţi, printre alţii, fostul preşedinte al României Emil Constantinescu, premierul Ilie Bolojan, dar şi foştii premieri Marcel Ciolacu, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă.

După slujba religioasă, cortegiul funerar a plecat spre Poarta Marinescu. În faţa cortegiului s-a aflat soborul de preoţi care a oficiat slujba de înmormântare, iar în urma maşinii mortuare sicriul a fost însoţit, o parte din drum, de oficiali şi apropiaţi ai lui Ion Iliescu prezenţi la ceremonie.

Soţia fostului preşedinte, Nina Iliescu, nu a fost prezentă la catafalcul soţului său la funeraliile de la Cotroceni.

După slujba de înmormântare, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă ‘Mihai Viteazul’, va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. AGERPRES

UPDATE – 11:00 – Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte Ion Iliescu a fost ridicat, joi dimineaţa, de pe catafalc şi purtat spre ieşirea oficială din Palatul Cotroceni.

Din Sala Unirii, sicriul a fost purtat prin Galeria Basarabilor, Holul de Onoare şi Copertină, unde sunt prezente Şiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forţelor Armate, precum şi Muzica Militară.

Un sunet de trompet a anunţat prezentarea onorului fostului preşedinte al României.

În sunetul clopotului de la Biserica Cotroceni, cortegiul funerar s-a deplasat spre lăcaşul de cult.

Aici, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Timotei Prahoveanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru săvârşirea tuturor ceremoniilor liturgice de la catafalcul fostului şef de stat, va săvârşi slujba de înmormântare. Înaltul ierarh va fi însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi. Membri ai Grupului psaltic ‘Tronos’ al Catedralei Patriarhale vor oferi răspunsurile liturgice. AGERPRES

Steagul naţional este arborat în bernă la toate instituţiile şi autorităţile publice, în aeroporturi, gări şi autogări, la sediile partidelor şi ale sindicatelor.

Este zi de doliu naţional pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, ce va înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III.

La sosirea la cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun, iar ceremoniile se vor încheia cu 21 de salve de artilerie.

În prima parte a zilei, funeraliile de stat vor continua tot la Palatul Cotroceni, cu o succesiune de ceremonii menite să-i aducă un ultim omagiu primului preşedinte al României postdecembriste.

La Palatul Cotroceni, funeraliile de stat ale fostului preşedinte Ion Iliescu vor începe la ora 10:00, cu un scurt moment religios. Va urma ceremonia Gărzii la catafalc în sala Unirii, unde se află depus sicriul, apoi acesta va fi dus la biserica din curtea palatului, unde se va oficia slujba religioasă de înmormântare. După această slujbă, cortegiul funerar va pleca de la biserică şi se va îndrepta spre Poarta Marinescu, acolo unde Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” va prezenta ultimul onor prin înclinarea drapelului şi intonarea imnului naţional al României, după care sicriul va trece prin faţa Gărzii. Apoi, cortegiul funerar va porni pe Bulevardul Gheorghe Marinescu, va trece pe Şoseaua Panduri, Bulevardul Ghencea, Prelungirea Ghencea, şi va ajunge la Cimitirul Militar Ghencea III. Vă reamintesc că astăzi este zi de doliu naţional, când toate instituţiile şi autorităţile publice, centrale şi locale, vor arbora drapelul României în bernă. Drapelul în bernă se va arbora şi la sediile partidelor politice, instituţiilor de învăţământ de orice grad, la misiunile diplomatice ale României, la punctele de trecere a frontierei, în aeroporturi, precum şi ca pavilion pe navele de orice fel şi pe ambarcaţiuni care navighează sub pavilion românesc. Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor fizice dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reşedinţă. Totodată, posturile de radio şi de televiziune, precum şi instituţiile de cultură îşi vor adapta programul difuzat şi activităţile organizate în mod corespunzător acestei zile. (Rador/ FOTO agerpres.ro)