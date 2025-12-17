Ascultă Radio România Iași Live
Zi de doliu la Timişoara în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 07:01

La Timişoara va fi azi zi de doliu în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989.

Candelele nemuririi s-au aprins deja de aseară în Piaţa Victoriei, iar la miezul nopţii a fost ţinută o slujbă la Biserica Martirilor.

Tot aseară a avut loc şi tradiţionalul Marş al eroilor, organizat de Asociaţia Suporterilor echipei locale de fotbal. Acesta a pornit din Piaţa Maria, locul în care s-a aprins flacăra Revoluţiei, a străbătut Piaţa Victoriei, unde au fost aprinse Candelele nemuririi şi s-a încheiat la Cimitirul Eroilor, ne-a informat correspondenta noastră Alina Bujancă.

Ea a stat de vorbă şi cu câţiva dintre oamenii au venit să aducă un omagiu eroiul martirii.

-: Au murit oameni şi nu mai vrem să se întâmple aşa ceva şi de aia nu mai este nevoie de o altă revoluţie. La Timişoara am predat puterea clasei politice. Avem dreptul câştigat în decembrie de a întreba clasa politică ce face cu ţara.

-: Astăzi mă deranjează că clasa politică pur şi simplu ignoră poporul.

-: Vedem zbucumurile din societatea civilă, mereu avem o stare de teinână, mereu o stare de nemulţumire, ori nu cred că ăsta trebuia să fie viitorul nostru, dacă am fi ştiut să-l gestionăm foarte bine după ’89.

-: Mai vedem că este încă justiţia capturată, parte din economie este capturată, însă evoluţia socială a fost foarte bună. E o bucurie să trăim zilele de acum, comparativ cu chinurile în care ne-au ţinut comunismul şi regimul respectiv. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

