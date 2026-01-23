Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 15:00

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă.

Totuşi, cerul rămâne acoperit în ţară zilele următoare, însă maximele termice vor ajunge la 7-8 grade – astăzi, 10-11 grade – mâine şi chiar 12 grade – duminică.

De luni, valorile termice se vor situa peste cele normale la sfârşit de ianuarie, chiar dacă cerul va fi mai mult noros. În următoarele patru săptămâni, vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în această perioadă, arată cea mai recentă prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Este vorba de perioada 26 ianuarie – 23 februarie, în care meteorologii spun că vor fi şi mai multe precipitaţii, în unele zone ale ţării. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)