Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 15:00

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă.

Totuşi, cerul rămâne acoperit în ţară zilele următoare, însă maximele termice vor ajunge la 7-8 grade – astăzi, 10-11 grade – mâine şi chiar 12 grade – duminică.

De luni, valorile termice se vor situa peste cele normale la sfârşit de ianuarie, chiar dacă cerul va fi mai mult noros. În următoarele patru săptămâni, vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în această perioadă, arată cea mai recentă prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Este vorba de perioada 26 ianuarie – 23 februarie, în care meteorologii spun că vor fi şi mai multe precipitaţii, în unele zone ale ţării. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 16:18

(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale

Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi...

(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale
Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 11:58

Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate

Pompierii atrag atenţia că zilele cu temperaturile pozitive duc la topirea gheţii de pe râuri, lacuri şi bălţi şi le recomandă oamenilor să...

Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate
AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 11:56

AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că a aprobat vineri o finanţare de aproape 25 de milioane de lei, în cadrul Programului privind...

AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice
România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:28

România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”

România are nevoie de instituții mai eficiente, transparente și corecte, care să gestioneze responsabil resursele publice, susține...

România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:12

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile vrea modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto. Reprezentanții...

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 19:31

Ministerul Sănătăţii: Concursul de rezidenţiat – pe 15 noiembrie 2026; se păstrează acelaşi model de concurs

Concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie se va desfăşura pe 15 noiembrie 2026 şi...

Ministerul Sănătăţii: Concursul de rezidenţiat – pe 15 noiembrie 2026; se păstrează acelaşi model de concurs
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 18:47

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă (studiu)

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă, însă procentrul celor care se vaccinează este mic –...

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă (studiu)
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 18:42

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii, iar numărul deceselor din cauza gripei s-a dublat şi a ajuns la 40. Institutul...

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii