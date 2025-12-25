Vor fi zăpezi, vânt puternic şi temperaturi cu maxime negative în jumătate din ţară de Crăciun

Crăciun ca pe vremuri, cu zăpadă, vânt puternic şi temperaturi cu maxime negative în jumătate din ţară.

În Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul Banatului, până la ora 20:00, este în vigoare o avertizare cod galben. A nins viscolit mai toată noaptea şi în capitală, unde nu a mai fost zăpadă de Crăciun de 13 ani. Iar senzaţia de ger este accentuată de vântul puternic, care bate şi cu 70 de kilometri pe oră; ajunge şi la 90 de kilometri pe oră în judeţul Caraş-Severin, zonă pentru care meteorologii au emis de dimineaţă un cod portocaliu. Stratul cel mai consistent de zăpadă se va depune în Oltenia şi în zona Carpaţilor Meridionali.

Detalii despre evoluţia vremii în perioada Crăciunului avem de la meteorologul Mihaela Iuteş: Pe parcursul zilei de 25, adică prima zi de Crăciun, ne aşteptăm că aria precipitaţiilor să se răstrângă către regiunile sud-vestice, unde va continua să ningă. Viscolit se va depune şi strat de zăpadă în medie de 8 centimetri şi izolat peste 15 centimetri, cu precădere în zona montană înaltă. Valorile termice vor coborî mai ales în estul şi sudul ţării. Ne aşteptăm în zona Moldovei să înregistrăm valori maxime cuprinse între -6 şi -1 grad; în regiunile sudice, inclusiv în zona capitalei, maxime preponderent negative. Pentru a doua zi de Crăciun, vremea se mai încălzeşte un pic în regiunile sudice şi estice, iar în a treia zi de Crăciun, regimul termic cumva apropiat de normal. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)