Vizită a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la Bucureşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 noiembrie 2025, 17:04

Republica Moldova a reuşit, datorită sprijinului românesc şi european, să nu mai depindă de gazul rusesc, a declarat premierul Alexandru Munteanu, aflat în vizită la Bucureşti.

La rândul său, prim-ministrul Ilie Bolojan a arătat că proiectele comune celor două maluri ale Prutului vor fi aprofundate.

România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai important susţinător al Republicii Moldova, a declarat premierul Ilie Bolojan, precizând că dialogul dintre autorităţile de la Bucureşti şi cele de la Chişinău va fi unul dinamic, şi asta pentru a continua proiectele comune, dar şi pentru altele viitoare.

Ilie Bolojan: Sunt multe domenii şi proiecte unde lucrăm foarte strâns, interconectarea infrastructurilor noastre de energie şi transporturi, cum ar fi linia electrică Suceava-Bălţi, reabilitarea şi electrificarea conexiunii feroviare Iaşi-Ungheni, construcţia podului Ungheni, care va fi legat la autostrada A8, fiind primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani.

Şeful executivului de la Chişinău, Alexandru Munteanu, a vorbit despre determinarea instituţiilor statului societăţii civile şi cetăţenilor moldoveni pentru un parcurs european, precizând că sprijinul României se regăseşte atât în plan diplomatic, în capitalele lumii, cât şi în proiectele comune.

Alexandru Munteanu: Vorbim de noi proiecte de interconectare cu România şi cu Ucraina, care să crească conectivitatea regională. Moldova a reuşit în aceşti ani, datorită sprijinului românesc şi european, să nu mai depindă de gazul rusesc, devenind dintr-un consumator vulnerabil, un partener regional activ şi un partener-cheie. (Rador/ FOTO gov.ro)