Vaslui: Tânăr reţinut după ce şi-a agresat o colegă într-un liceu din Huşi

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 11:40

Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost reţinut de poliţişti după ce şi-a agresat o colegă în incinta unui liceu din municipiul Huşi, unde învaţă cei doi.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, în urma cercetărilor efectuate, poliţiştii din Huşi au stabilit că incidentul s-a petrecut pe data de 28 ianuarie, în jurul orei 13:30, pe holul unităţii de învăţământ şi pe fondul unei stări conflictuale anterioare.

‘Tânărul cercetat ar fi agresat fizic o altă tânără, în vârstă de 18 ani, lovind-o cu pumnii şi palmele în zona capului. Cei doi frecventează cursurile aceleiaşi unităţi de învăţământ. Persoana vătămată nu a suferit vătămări care să necesite îngrijiri medicale. La data de 1 februarie, ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii Biroului de Ordine Publică Huşi au luat faţă de tânărul cercetat măsura reţinerii, pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi pentru dispunerea unei măsuri preventive, fiind luată măsura controlului judiciar’, au precizat reprezentanţii IPJ Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, în vederea stabilirii şi probării activităţii infracţionale a tânărului. (Agerpres/ FOTO Imagine ilustrativă – generată cu AI)