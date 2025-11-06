Vaslui: Preşedintele organizaţiei PNL, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei

UPDATE ora 19:55 – Premierul Ilie Bolojan a oferit astăzi prima sa reacție în legătură cu întâlnirea de la Guvern cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, și omul de afaceri Fănel Bogos. Într-un interviu pentru Digi24, el a spus că discuția a durat aproximativ 15 minute și a vizat problemele antreprenorului cu autoritățile, fără a-i solicita vreun favor politic. Prim ministrul a mai spus că nu există elemente care să încalce legea și că a tratat situația cu responsabilitate. Totodată, premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a anunțat și suspendarea din toate funcțiile politice a liderului PNL Vaslui, Mihai Barbu, urmare a măsurii controlului judiciar.



Preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, joi, în urma audierilor la DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

Barbu, care deţine şi funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, este suspectat de săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, după ce, în scopul facilitării obţinerii pentru inculpatul Fănel Bogos a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu diverşi oameni politici şi, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA.

‘În acelaşi context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul DSVSA Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcţionarii DSVSA Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deţinute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcţia de director al DSVSA Vaslui. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Barbu Mihai trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu exercite funcţia de preşedinte al filialei judeţene Vaslui a unui partid politic’, precizează un comunicat de presă transmis de DNA.

Inculpatului Barbu Mihai i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

La ieşirea din sediul DNA Iaşi, Mihai Barbu a refuzat să dea declaraţii presei.

‘Vă rog să fiţi de acord să nu dau declaraţii. (…) O să aveţi de la mine o declaraţie, dar nu acum, aici. (…) Întotdeauna când sunt chemat (la DNA – n.r.), vin’, a spus Barbu.

El a precizat că nu are cunoştinţă despre sumele de bani despre care se discută în dosar.

‘Nu cunosc aşa ceva, nu am legătură cu banii’, a menţionat liberalul.

Mihai Barbu a fost numit preşedinte interimar al Filialei Teritoriale a PNL Vaslui în luna octombrie a anului 2024, după excluderea din partid a liderului organizaţiei, fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, acuzat de luare de luare mită şi vizat de o anchetă

Premierul Ilie Bolojan a avut, în data de 23 septembrie, la Palatul Victoria, o discuţie de 15 minute cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, şi cu omul de afaceri Fănel Bogos, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în contextul informaţiilor apărute în presă privitoare la menţionarea numelui premierului Bolojan într-un dosar anchetat de DNA în care s-a dispus reţinerea lui Bogos.

‘V-am spus în acel comunicat că, pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore’, a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Ea a subliniat că premierul nu a ieşit din şedinţa de guvern pentru această întâlnire.

‘Nu s-a ieşit din nicio şedinţă de guvern – am văzut această nebunie. Doamne fereşte! – sunt aici din iulie, domnul premier nu a ieşit din nicio şedinţă de guvern, cel mult s-a ridicat de pe scaun să vorbească cu unul dintre vicepremieri, dar s-a aşezat la loc. Nu există ieşirea din şedinţă de guvern. Aşa cum vă precizez că eu personal nu ştiu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat patru ore, cu excepţia şedinţelor de coaliţie, dar nici acelea nu ştiu câte au fost de patru ore, de la preluarea mandatului. După 15 minute, discuţia s-a încheiat, restul se ştie, domnul prim-ministru, evident, după cum am spus şi ieri, nu are cunoştinţă de nicio sumă solicitată, vehiculată în numele… Pentru audienţe, nu există aşa ceva. Ba mai mult decât atât, a atras încă de ieri atenţia că aşa ceva reprezintă o faptă pedepsită de lege şi cine se dedă la asemenea fapte suferă sancţiunile legale’, a precizat Dogioiu.

