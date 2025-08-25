UPDATE: Preşedintele Senatului a afirmat că pachetul doi de măsuri ar putea fi finalizat în această săptămână

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2025, 12:02

UPDATE ora 12:15 – Din partea liberalilor, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că este optimist şi avansează chiar ca posibila finalizarea pachetului 2 de măsuri în această săptămână.

Mircea Abrudean: Chiar dacă nu au avut şedinţele formale în coaliţie, dialog între preşedinţii partidelor a existat şi va exista în aşa fel încât să armonizăm toate poziţiile pentru a avea pachetul 2 în cel mai scurt timp, poate chiar şi în această săptămână. Nu cred că va ieşi vreun partid din coaliţie de la guvernare în acest moment. Repet, avem o coaliţie constituită în urmă cu puţine luni, un program de guvernare aprobat în parlament cu largă majoritate, program care prevede toate măsurile din pachetul 2 de reforme, aşa că nu văd niciun motiv pentru care vreun partid ar părăsi coaliţia. Rador

UPDATE ora 11:00 – Asumarea răspunderii guvernului pentru pachetul ala doilea de reducere a cheltuielilor statului ar putea fi amânată.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, cu puţin timp în urmă, că este nevoie, săptămâna aceasta, de mai multe discuţii inclusiv în cadrul partidelor care participă la guvernare şi de întâlniri ale liderilor coaliţiei pentru a definitiva măsurile de reformă. El a explicat că social-democraţii au nevoie de clarificări legate de măsurile fiscale propuse, dar şi de reforma administraţiei publice.

Sorin Grindeanu a mai spus că a discutat aseară cu premierul Ilie Bolojan aceste aspecte.

El ar urma să le transmită, ceea ce i-a spus premierul şi colegilor din conducerea PSD, la sedinţa Biroului Politic al partidului, care urmează să înceapă de la această oră. Se aşteaptă ca social-democraţii să ia o decizie în ceea ce priveşte reluarea participării la şedinţele coaliţiei.

Rador

Se apropie termenul limită pentru adoptarea pachetului al doilea de reducere a deficitului bugetar.

După mai mult de o jumătate de lună de întârziere, guvernul ar trebui să-şi asume săptămâna aceasta răspunderea în parlament pentru această nouă serie amplă de măsuri, care au întâmpinat deja multă rezistenţă.

Este vorba de reforma companiilor de stat, a administraţiei publice, modificarea sistemului de pensionare a magistraţilor sau introducerea unor noi taxe şi majorarea impozitelor locale.

Însă înainte de merge cu aceste reforme majore în parlament, pachetul al doilea trebuie aprobat în coaliţia de guvernare, unde ședințele au fost blocate, de la înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu, prin boicotului celor de la PSD.

Aşa că discuţiile continuă şi premierul Ilie Bolojan aşteaptă şi şedinţa de astăzi a conducerii social-democrate, care ar putea debloca situaţia.

Rador/FOTO gov.ro