(UPDATE) Aeroporturile Rzeszów şi Lublin din Polonia s-au redeschis

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 decembrie 2025, 11:20 / actualizat: 27 decembrie 2025, 12:23

UPDATE –  Aeroporturile Rzeszów şi Lublin din sud estul Poloniei s-au redeschis sâmbătă, după ce operaţiunile avioanelor de vânătoare s-‘au încheiat în urma loviturilor ruse asupra Ucrainei, a anunţat Agenţia Poloneză pentru Servicii de Navigaţie Aeriană (PANSA) pe platforma X. (Raador)

Aeroporturile Rzeszów şi Lublin din sud-estul Poloniei au fost închise temporar după ce forţele armate poloneze au ridicat avioane de vânătoare în urma atacurilor ruseşti asupra Ucrainei, a anunţat sâmbătă pe platforma X Agenţia Poloneză pentru Servicii de Navigaţie Aeriană. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

