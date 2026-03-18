Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 18:53

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a încheiat un acord de parteneriat în materie de securitate cu Islanda, înainte de un referendum prevăzut pentru luna august cu privire la eventuala reluare a negocierilor de aderare la UE de către această mică insulă din nordul Oceanului Atlantic, transmite AFP.

Şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas şi ministra de externe islandeză Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir au semnat la Bruxelles acest acord, ce prevede consolidarea cooperării în materie de securitate, în special în Arctica.

Printre altele, acordul prevede instaurarea unui ”dialog anual specific privitor la securitate şi apărare”.

În ultimii ani, UE a semnat mai multe acorduri de acest tip.

Islanda face deja parte, alături de Elveţia şi Norvegia, din Spaţiul Economic European, zonă vastă de comerţ liber ce asociază UE şi mai multe ţări din afara Uniunii.

Islanda a început în 2009 negocieri de aderare cu UE înainte de a le întrerupe în 2015. Islandezii sunt chemaţi pe 29 august la vot pentru a răspunde la întrebarea dacă doresc relansarea acestor negocieri.

Uniunea Europeană încheie parteneriate în materie de securitate şi apărare cu ţări din afara UE care îi împărtăşesc viziunea pentru a promova pacea şi securitatea în întreaga lume. Parteneriatele în materie de securitate şi apărare reprezintă un pilon indispensabil al eforturilor UE de promovare a păcii şi securităţii în Europa şi în întreaga lume. Ele constituie un nou cadru de cooperare menit să consolideze în continuare relaţiile bilaterale cu ţările din afara UE într-un mod reciproc avantajos.

Aceste parteneriate se bazează pe cooperarea existentă şi de lungă durată cu parteneri care au aceeaşi viziune. Ele nu sunt instrumente obligatorii din punct de vedere juridic.

Parteneriatele pentru securitate şi apărare sunt semnate de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate, în numele Uniunii Europene, cu autorizarea Consiliului. Din partea partenerilor, acestea sunt semnate de ministrul afacerilor externe şi/sau de ministrul apărării din ţara în cauză.

Parteneriatele în materie de securitate şi apărare sunt acorduri ambiţioase, ce reflectă interesul tot mai mare al UE şi al partenerilor pentru o cooperare bilaterală consolidată în materie de securitate şi apărare. Până acum, UE semnase nouă parteneriate în materie de securitate şi apărare, cu India, Canada, Regatul Unit, Albania, Macedonia de Nord, Coreea de Sud, Japonia, Norvegia şi Republica Moldova. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez
Internaţional luni, 16 martie 2026, 14:01

Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita Spania miercuri şi se va întâlni cu prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez la Palatul Moncloa,...

Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez
Dosar de corupţie privind redobândirea cetăţeniei române: Două persoane, între care un angajat al Consulatului României din Cahul, reţinute
Internaţional luni, 16 martie 2026, 11:56

Dosar de corupţie privind redobândirea cetăţeniei române: Două persoane, între care un angajat al Consulatului României din Cahul, reţinute

Administratoarea unei companii specializate în pregătirea actelor pentru redobândirea cetăţeniei române, precum şi un angajat al Consulatului...

Dosar de corupţie privind redobândirea cetăţeniei române: Două persoane, între care un angajat al Consulatului României din Cahul, reţinute
IGSU: Nou transport de materiale trimise de România în sprijin pentru Republica Moldova
Internaţional luni, 16 martie 2026, 10:26

IGSU: Nou transport de materiale trimise de România în sprijin pentru Republica Moldova

Autorităţile române au trimis în Republica Moldova un nou transport de echipamente şi materiale de intervenţie pentru gestionarea situaţiei...

IGSU: Nou transport de materiale trimise de România în sprijin pentru Republica Moldova
Măsuri luate pentru atenuarea efectelor creşterii preţului combustibilor
Internaţional luni, 16 martie 2026, 08:53

Măsuri luate pentru atenuarea efectelor creşterii preţului combustibilor

Preţul barilului de petrol Brent, extras din Marea Nordului, este în creştere pe pieţele internaţionale în această dimineaţă, aproape 105...

Măsuri luate pentru atenuarea efectelor creşterii preţului combustibilor
Internaţional duminică, 15 martie 2026, 11:18

În Orientul Mijlociu au avut loc noi atacuri

Noi atacuri au lovit Orientul Mijlociu duminică, în timp ce preşedintele Donald Trump a cerut ţărilor să trimită nave de război pentru a...

În Orientul Mijlociu au avut loc noi atacuri
Internaţional duminică, 15 martie 2026, 09:26

 În Franţa începe primul tur al alegerilor locale

Primul tur al alegerilor locale are loc în Franţa duminică, primarii fiind aleşi în 35.000 de comune din întreaga ţară. Rezultatele vor servi...

 În Franţa începe primul tur al alegerilor locale
Internaţional vineri, 13 martie 2026, 08:15

Zeci de răniţi într-un atac cu rachetă asupra Israelului

Zeci de persoane au fost rănite într-un atac cu rachetă asupra Israelului în primele ore ale zilei de vineri, au anunţat serviciile de urgenţă...

Zeci de răniţi într-un atac cu rachetă asupra Israelului
Internaţional vineri, 13 martie 2026, 06:01

Zeci de nave şi marinarii lor sunt blocaţi în jurul Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este o arteră-cheie pentru transportul maritim global, dar izbucnirea bruscă a războiului în Iran a lăsat multe nave şi pe...

Zeci de nave şi marinarii lor sunt blocaţi în jurul Strâmtorii Ormuz