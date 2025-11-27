Uniunea Europeană adoptă noi reguli de protecţie faţă de frauda online

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 11:10

Statele membre ale Uniunii Europene şi Parlamentul European au convenit asupra unor noi reguli care obligă băncile şi alţi furnizori de servicii de plată să îşi protejeze mai bine clienţii împotriva fraudei online, a comisioanelor ascunse şi a scurgerilor de date, a anunţat joi Parlamentul.

Conform noului set de reguli, furnizorii de servicii de plată vor fi răspunzători pentru acoperirea pierderilor clienţilor dacă nu implementează mecanisme adecvate de prevenire a fraudei şi vor fi obligaţi să blocheze tranzacţiile suspecte.

Totodată, relementările conferă platformelor online responsabilitatea de a elimina reclamele frauduloase, iar cele care nu o fac vor fi obligate să suporte costurile pe care băncile le-au suportat pentru rambursarea clienţilor afectaţi de fraudele respective.

Legislaţia ar urma să ofere mai multă claritate în privinţa comisioanelor de plată, să garanteze un acces mai bun la numerar în zonele rurale şi să faciliteze accesul furnizorilor de plăţi la informaţiile bancare.

De asemenea, băncile vor fi obligate să asigure acces la servicii umane de relaţii cu clienţii şi să nu limiteze acest lucru la chatbot-uri. Parlamentul şi statele membre vor trebui să adopte formal regulile înainte ca acestea să intre în vigoare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)