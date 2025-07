UNICREDIT IASI OPEN – Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea s-au calificat în optimi la UniCredit Iași Open. Șase românce s-au oprit în primul tur la Iași

România va avea trei reprezentante în optimi la UniCredit Iași Open, turneu de categorie WTA 250 dotat cu premii totale de 239.212 de euro. După Irina Begu, calificată luni seară, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au trecut și ele, marți, de primul tur.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, în optimi la UniCredit Iași Open

Jaqueline Cristian (27 de ani, 51 WTA), favorită 2, a învins-o în primul tur pe Daria Lodikova (29 de ani, 415 WTA), venită din calificări, scor 6-1, 6-4 și va juca în optimi cu croata Jana Fett (28 de ani, numărul 151 mondial).

În ultimul meci de pe ”Central”, Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 166 WTA) a câștigat duelul românesc cu Mihaela Buzărnescu (37 de ani, numărul 1.351 WTA), scor 6-2, 6-2 și o va întâlni în optimile de finală pe favorita 5, Varvara Gracheva, din Franța (24 de ani, numărul 106 mondial), cea care a eliminat-o, luni seară, pe Ana Bogdan.

A treia româncă ajunsă în optimi este Irina Begu. Favorită 7 la Iași, Begu (34 de ani, locul 110 WTA) s-a calificat luni seară în optimi după 6-1, 6-2 cu japoneza Nao Hibino (30 de ani, numărul 175 mondial). Tot luni, Miriam Bulgaru și Ana Bogdan au fost eliminate în primul tur. Miriam a cedat cu 1-6, 7-6 (2), 6-1 în fața elvețiencei Jil Teichmann, în timp ce Ana Bogdan a fost eliminată de jucătoarea franceză Varvara Gracheva, 7-5, 6-2.

Patricia Maria Țig, Andreea Prisăcariu și Giulia Safina Popa s-au oprit în primul tur

Tot marți, Patricia Maria Țig, Andreea Prisăcariu și Giulia Safina Popa au fost eliminate în primul tur la Iași.

În primul meci al zilei de pe Arena Centrală, Patricia Maria Țig (30 de ani, locul 196 WTA) a fost învinsă de jucătoarea argentiniană Maria Lourdes Carle (25 de ani, 124 WTA), scor 6-2, 7-5. Carle va juca în optimi cu principala favorită, Elina Avanesyan, din Armenia (22 de ani, numărul 53 mondial), nimeni alta decât finalista ediției trecute. Avanesyan a învins-o în primul tur pe ieșeanca Andreea Prisăcariu (25 de ani, locul 368 WTA), scor 6-3, 6-3.

Salt spectaculos în clasamentul mondial pentru Giulia Safina Popa

Ziua de marți a fost una specială pentru Giulia Safina Popa, sportiva care la doar 15 ani a debutat pe tabloul principal la un turneu WTA 250. După două victorii spectaculoase în calificări, în fața unor favorite, Giulia, locul 1.225 WTA, a cedat pe tablou în fața jucătoarei Victoria Jimenez Kasintseva, din Andorra (19 ani, numărul 130 mondial), scor 6-2, 7-5. Dacă ar fi învins-o pe Kasintseva, Popa ar fi avut un meci de gală în optimi cu Irina Begu.

Giulia Safina Popa rămâne totuși cu cele 18 puncte WTA acumulate pentru calificarea pe tabloul principal și face un salt spectaculos în ieraria mondială, de 349 de poziții, de pe 1.225 până pe 876. Popa are la activ 27 de puncte WTA și a atins cea mai bună poziție din carieră după turneul de la Iași.

În calificări, tânăra de doar 15 ani a învins-o în primul tur pe principala favorită, Andrea Lazaro Garcia, din Spania (30 de ani, locul 186 WTA), scor 7-6 (10), 6-4, iar în turul decisiv a trecut și de favorita 9, italianca Silvia Ambrosio (29 de ani, numărul 278 mondial), scor 7-6 (5), 1-6, 6-3.

Rezultatele înregistrate marți, 15 iulie, la UniCredit Iași Open:

Simplu – Turul 1

Maria Lourdes Carle (Spania) – [WC] Patricia Maria Țig (România) 2-6, 6-2, 6-2

[1] Elina Avanesyan (Armenia) – [WC] Andreea Prisăcariu (România) 6-3, 6-3

[2] Jaqueline Cristian (România) – [Q] Daria Lodikova 6-1, 6-4

Sorana Cîrstea (România) – Mihaela Buzărnescu (România) 6-2, 6-2

Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra) – [Q] Giulia Safina Popa (România) 6-2, 7-5

Simona Waltert (Elveția) – Anastasija Sevastova (Letonia) 6-3, 6-3

[8] Francesca Jones (Marea Britanie) – [Q] Alicia Herrero Linana (Spania) 6-3, 6-2

[Q] Anna Siskova (Cehia) – Katarzyna Kawa (Polonia) 6-4, 4-6, 7-6 (2)

[Q] Irene Burillo (Spania) – [4] Nuria Parizas Diaz (Spania) 5-7, 7-5, 4-1 retragere

Panna Udvardy (Ungaria) – [Q] Margaux Rouvroy (Franța) 6-3, 2-6, 7-5

Dublu – Turul 1

[1] Iryna Shymanovich / Anna Siskova (Cehia) vs [WC] Ana Bogdan (România) / Jil Teichmann (Elveția) 6-2, 6-2

Alicia Barnett (Marea Britanie) / Elixane Lechemia (Franța) – Shuo Feng (China) / Kimberley Zimmermann (Belgia) 6-3, 6-4

Programul zilei de miercuri, 16 iulie:

Terenul Central / Start ora 10.30

Maja Chwalinska (Polonia) vs [6] Jil Teichmann (Elveția)

[Q] Anna Siskova (Cehia) vs [3] Ann Li (USA)

[WC] Georgia Crăciun (România) / Andreea Prisăcariu (România) vs [3] Emily Appleton (Marea Britanie) / Isabelle Haverlag (Olanda)

Nu înainte de 16:30 [7] Irina Begu (România) vs Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra)

Nu înainte de 18:30 Sorana Cîrstea (România) vs [5] Varvara Gracheva (Franța)

Terenul 5 / Start ora 16.00