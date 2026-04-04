Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit estul Turciei

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 aprilie 2026, 12:05

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sâmbătă în provincia Van din estul Turciei, fără a fi semnalate deocamdată victime umane sau pagube materiale, transmit DPA şi Xinhua.

Seismul s-a produs la ora locală 08:52 (05:52 GMT), la o adâncime de 7 kilometri.

În regiune a avut loc un cutremur devastator în 2023, urmat de o replică extrem de puternică. Cele două seisme s-au soldat cu cel puţin 50.000 de morţi şi au cauzat distrugeri masive în special în sud-estul Turciei şi nordul Siriei. (Agerprers/ FOTO radioiasi/ imagine ilustrativă)