Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru fermieri

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:38

Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru producătorii din zootehnie. Energia electrică s-a scumpit, cerealele la fel, iar TVA-ul a crescut. În cazul fermierilor, toate aceste majorări se văd în preţul de la raft, deşi aceştia spun că încearcă să păstreze un nivel mediu pentru a nu descuraja consumul.

Relatează corespondentul RRA Mihai Bădescu: ”Administratorul fermei de găini pentru ouă spune că au fost afectaţi de creşterea preţului la energie electrică.

-: Avem o diferenţă de aproape 6.000 de lei, factura la luna iunie 13.000 de lei, factura la iulie peste 19.000 de lei. Pentru noi, o fermă mică, 6.000 de lei e un cost foarte mare.

Dar sunt şi alţi factori care au condus la majorarea preţului la ouă.

Gabriel Ciurel, reprezentantul fermei: Preţurile au crescut cu 0,7 bani datorită creşterii TVA-ului pe de o parte, creşterii energiei care au crescut cu 30-40%. Cerealele aproape că s-au dublat, combustibilul fluctuează. Noi am crescut preţul doar cu şapte bani pentru că trebuie să respectăm şi clienţii noştri.

Fermierii cred că lipsa de susţinere a investiţiilor din partea statului, coroborată cu noile taxe, pun în mare dificultate firmele româneşti.

Cornel Stroescu, antreprenor: Suntem obligaţi să creştem preţul, pentru că va trebui să închidem porţile la fermă. Din păcate, acest guvern a luat măsuri care nu sunt pentru producătorii români. În primul rând, trebuie să susţină investiţia. Dacă ne susţin investiţiile, noi, producătorii români, putem să aducem plusvaloare, putem să aducem bani la bugetul de stat.

Producătorii se tem şi descăderea consumului, ceea ce va duce la o contracţie economică.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă USV Iași

