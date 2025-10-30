Trei persoane au fost reţinute în dosarul exploziei din Rahova (surse)

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2025, 06:23

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au reţinut, miercuri seara, trei persoane în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Conform surselor, ar fi vorba de un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, compania care a verificat reţeaua de gaze de la blocul respectiv.

Reţinerea celor trei persoane are loc după ce procurorii au efectuat miercuri dimineaţa opt percheziţii în acest caz, în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman, printre care la sediul Distrigaz, dar şi la firma Amproperty Construct SRL.

Procurorii au deschis un dosar penal, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc pe 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morţi. AGERPRES/FOTO agerpres