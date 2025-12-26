Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 26 decembrie 2025, 08:41

Este ger la această oră în cea mai mare parte din ţară şi, deşi a nins în prima zi de Crăciun, nu sunt drumuri blocate sau închise parţial.

În schimb, viscolul a perturbat alimentarea cu energie electrică a unor localităţi din sud, dar situaţia a fost remediată.

Temperaturile vor continua să crească uşor spre sfârşitul săptămânii.

Vântul însă se va intensifica din nou, iar precipitaţiile, mai ales ninsorile, vor cădea în următoarele zile în nord, centru şi est.

Mai multe informaţii ne oferă Mihai Huştiu de la Administraţia Naţională de Meteorologie: Temperaturile cresc uşor după o noapte geroasă cu temperaturi şi sub minus 10 grade prin Transilvania şi Moldova, temperaturi care ziua vor deveni pozitive în mare parte din ţară la acest final de săptămână. Nici nopţile nu mai sunt chiar atât de reci, doar prin estul Transilvaniei sau în zona subcarpatică prin sud mai sunt posibile valori termice spre -8, -9 grade, însă aşteptăm schimbări în ceea ce priveşte evoluţia precipitaţiilor. Dacă până acum precipitaţiile au preferat partea de sud, la final de săptămână ele vor veni pe nordul, centrul şi estul ţării, mai ales precipitaţii sub formă de ninsoare, iar elementul principal care ne atrage atenţia este vântul. Aşteptăm din nou intensificări ale vântului începând cu după-amiaza zilei de vineri în estul, sudul ţării, de asemenea şi sâmbătă vânt în est şi sud-est şi în zona montană, iar duminică vom vorbi de o vreme vântoasă în toată ţara. Şi săptămâna viitoare, până la finalul acestui an, o vreme în continuare vântoasă, temporar precipitaţii, mai ales în nord şi centru, chiar şi în noaptea dintre ani, mai ales ninsori, în general slabe, dar pe zona de munte se va mai depune strat de zăpadă în zilele următoare, vântul va fi problema, acesta urmând să sufle cu putere în zonele de creastă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

