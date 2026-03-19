Statele europene şi Japonia se declară pregătite să se alăture eforturilor de securizare a Strâmtorii Ormuz

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 16:08

Principalele state europene, alături de Japonia, au declarat joi că vor lua măsuri pentru stabilizarea pieţelor energetice şi că sunt pregătite să se alăture „eforturilor adecvate” pentru a asigura trecerea sigură prin Strâmtoarea Ormuz.

Declaraţia emisă de Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos şi Japonia condamnă atacurile Iranului şi cere oprirea imediată a acţiunilor acestuia.

De asemenea, se precizează că vor colabora cu anumite state producătoare de energie pentru a creşte producţia şi a stabiliza pieţele.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea sigură prin strâmtoare”, se arată în declaraţie.

„Salutăm angajamentul ţărilor care desfăşoară planuri de pregătire”.

Cu referire la eliberarea rezervelor strategice de petrol, declaraţia adaugă: „Vom lua şi alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite state producătoare pentru a creşte producţia.” (Rador/ FOTO ro.wikipedia.org)