Specialiştii avertizează asupra pericolelor suprasolicitării instalaţiilor electrice în această perioadă

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 decembrie 2025, 12:49

Specialiştii avertizează asupra pericolelor suprasolicitării instalaţiilor electrice în această perioadă, care pot duce la adevărate tragedii.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, spun că trebuie respectate reguli stricte pentru a se evita incendiile în perioada sărbătorilor de iarnă.

Marcela Petcu relatează: Folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice, la care se adaugă instalaţiile decorative, poate duce la supraîncărcarea prizelor şi a prelungitoarelor şi creşte riscul de incendiu.

De aceea, reprezentanţii ISU Giurgiu recomandă prudenţă şi verificarea instalaţiilor electrice.

Colonel Nicoleta Beianu: În primul rând, nu folosiţi instalaţii de iluminat ornamental care sunt defecte sau improvizate şi scoateţi din priză aparatele electrice atunci când nu le folosiţi. Instalaţia electrică şi cablurile aparatelor ar trebui verificate periodic şi înlocuite atunci când sunt uzate.

În acelaşi timp, specialiştii spun că este necesară evitarea instalaţiilor cu defecţiunii.

Colonel Nicoleta Beianu: Nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite şi nu suprasolicitaţi prizele. Asiguraţi-vă că tabloul electric este echipat cu siguranţe corect dimensionate.

În fiecare an de sărbători, foarte multe incendii se produc din cauza suprasolicitării instalaţiilor electrice şi a folosirii improvizaţiilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)