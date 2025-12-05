Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie

București, 5 decembrie 2025 : La cea de-a 25-a ediție, un manifest pentru restabilirea dreptului egal la educație al copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, Festivalul Brazilor de Crăciun a reușit să adune fonduri de peste 1 milion de euro. Cei 24 de brazi licitați în seara de gală a Festivalului Brazilor de Crăciun, organizată în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, vor asigura astfel sprijin socio-educațional pentru peste 15.000 de copii. Cel mai râvnit brad a fost ofertat contra sumei de 220.000 de euro.

În cadrul Galei Festivalului Brazilor de Crăciun, brazii special creați de designeri și artiști recunoscuți din România au fost licitați cu sume cuprinse între 8000 euro și 220.000 de euro, de companiile care au înțeles că implicarea în cauze sociale este o investiție în viitor. În total, suma strânsă a fost de peste 1 milion de euro din licitația brazilor, vânzarea biletelor de tombolă și sponsorizări.

Gazdele serii au fost Andreea Raicu, Marius Pancu, care, cu sprijinul lui Omid Ghannadi, au transformat seara într-un spectacol al reușitei și binelui.

Cei mai râvniți brazi au fost:

Un arbore cosmic al vieții, realizat de Vlad Nancă, cu sprijinul UniCredit Bank, licitat prin efortul comun al Catena, UniCredit Bank, E-INFRA Group, TEILOR și Fundația Valvis, cu suma de 220.000 euro.

Îngerul, realizat de Doina Levintza, adjudecat de Catena, cu suma de 100.000 de euro.

Compasiune, creat de Omid Ghannadi, Alex Iancio & Robert Nagy, licitat prin eforul comun al PEPCO România, Catena, Ana Hotels si Mastercard, cu suma de000 euro.

Următorii brazi, licitați cu sume între 8.000 și 50.000 de euro, au fost:

ONE, creat de Anda Ambrosini – Bloom.Echo & UNTOLD CREATIVE TEAM

creat de Anda Ambrosini – Bloom.Echo & UNTOLD CREATIVE TEAM Voltaquin, creat de Mihai Popescu & Twins Studio

creat de Mihai Popescu & Twins Studio Bradul Armoniei , creat de Smiley & HaHaHa Production

, creat de Smiley & HaHaHa Production Din semințe mici cresc copaci măreți, creat de Amalia Năstase & Endorphin Lab

creat de Amalia Năstase & Endorphin Lab Aura, creat de Andreea Mogoșanu, Moogu & Jovsky Sudio, by Adrian Perjovshi

creat de Andreea Mogoșanu, Moogu & Jovsky Sudio, by Adrian Perjovshi Bradul celor 70 de Ierni de Lumină, creat de Oana Manoliu, Mariana Chisar, Dan Manoliu – TVR

creat de Oana Manoliu, Mariana Chisar, Dan Manoliu – TVR Worship for Wishes – Christmas Tree Installation Art, creat de Alexandra Putineanu & COJO, cu sprijinul Universal Music România

creat de Alexandra Putineanu & COJO, cu sprijinul Universal Music România Star , creat de Summer Well Creative Lab & KAUSTIK

, creat de Summer Well Creative Lab & KAUSTIK Timpul, creat de Damiana Păun – Vorbește Lumea, ProTv

creat de Damiana Păun – Vorbește Lumea, ProTv Frumusețea e Lumina din Tine, creat de Cristina Golban, cu sprijinul Beauty Connection.

Acestora li s-a alăturat bradul Portalul Copilăriei, creat de Salvați Copiii, cu sprijinul Șefaniei Mircea.

„A fost pentru mine un prilej să fiu parte dintr-o cauză socială majoră și am încercat să pun în creația mea tocmai crezul că generozitatea este ceea ce ne face lumea mai bună” a declarat Vlad Nancă, designerul care a creat cel mai râvnit brad.

„Solidaritatea cu copiii vulnerabili, sprijiirea educației și a viitorului acestor copii reprezintă una dintre mizele pe termen lung ale noastre. Suntem conștienți că numai așa vom avea societatea pe care o dorim și, mai mult, suntem siguri că responsabilitatea socială este calea prin care lucrurile chiar pot progresa și genera bine”, a spus Alina Marinescu, director general Catena.

De-a lungul celor 24 de ediții anterioare au fost colectate fonduri în valoare de peste zece milioane de euro.

Festivalul Brazilor, polul de solidaritate al anului

La cele 24 de ediții anterioare ale Festivalului Brazilor de Crăciun au fost strânse fonduri de 10.102.000 euro, care au spijinit activ 272.127 de copii, astfel:

197.238 de copii au primit sprijin socio-economic pentru familiile lor, precum și consiliere psihologică;

11.616 copii au fost incluși în Grădinițe Estivale;

5.374 de copii au fost recuperați prin Programul „A Doua Șansă”;

57.899 de copii au fost integrați în programele de educație de tip „Școală după Școală”;

102 biblioteci școlare au fost dotate cu 76.000 de cărți.

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România: « Dincolo de miza umanitară imediată, obiectivul nostru este acela dea aduce dreptul la educație nediscriminatorie, pentru toți copiii, în centrul dezbaterii publice. Școala este condiția fără de care cercul vicios al sărăciei rămâne închis. De aceea sunt recunoscătoare pentru generozitatea formidabilă a celor care au pus umărul la ediția 25 a Festivalului Brazilor de Crăciun, pentru că, astfel, vocile acestor copii vulnerabilizați de sărăcie ies din statistici și sunt auzite ».

Context: Situația copilului în România

Mai mult de o treime (33,8%) dintre copiii români trăiau în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană, de 24,2%. Vulnerabilitățile structurale generează inechitate crescută – copiii din mediul rural au un risc mult mai ridicat de sărăcie sau excluziune socială, de 41,7%[1], iar situația copiilor ai căror părinți au un nivel scăzut de educație este dramatică: 75,8% dintre ei se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, în comparație cu 5,9% dintre copiii ai căror părinți au studii universitare.

Pentru 1,255 milioane de copii din țara noastră, asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică – copiii români continuă să fie mult mai afectați de sărăcie în comparație cu adulții, riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor fiind cu șapte puncte procentuale mai mare decât în rândul adulților.

Un studiu realizat de Salvați Copiii România în vara anului 2025 arată că aproape trei din cinci (58%) dintre familiile ai căror copii sunt integrați în programele educaționale ale organizației nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea copiilor la educație, în absența unui sprijin extern, procentul crescând dramatic, la 87%, în rândul celor care se află în stare de sărăcie subiectivă și în rândul celor cu nivel educațional scăzut – 70%.

Creatorii care au realizat anul acesta brazi unicat sunt:

DOINA LEVINTZA • OMID GHANNADI, ALEX IANCIO & ROBERT NAGY • ADELA PÂRVU, cu sprijinul TUBADZIN ROMÂNIA • DIANA NICOLAIE & ELA CRĂCIUN • ANDA AMBROSINI – BLOOM.ECHO & UNTOLD CREATIVE TEAM • LAURA HÎNCU & EL JARDIN • MIHAI POPESCU & TWINS STUDIO • DHANIEL NORA & PURPLE FLOWERS • SMILEY & HAHAHA PRODUCTION • ENDORPHIN LAB – ADONIS ENACHE • NICU BOCANCEA & FLORĂRIA IRIS • SIMONA & GABRIEL GHERASIM – GALLANTIQUE BOUTIQUE • ANDREEA MOGOȘANU, MOOGU & JOVSKY STUDIO, by ADRIAN PERJOVSCHI • SUMMER WELL CREATIVE LAB & KAUSTIK • GHEORGHE LISIȚA • OANA MANOLIU, MARIANA CHISAR, DAN MANOLIU – TVR • VLAD NANCĂ, cu sprijinul UNICREDIT BANK • OANA POP-ATELIER ARIA, cu sprijinul WIENERBERGER • ALEXANDRA PUTINEANU & COJO, cu sprijinul UNIVERSAL MUSIC ROMANIA • FLORIN MAGDA, FUNDAȚIA JECZA & JECZA GALLERY • DAMIANA PĂUN – VORBEȘTE LUMEA, PROTV • CRISTINA GOLBAN, cu sprijinul BEAUTY CONNECTION • ANA & MARIA MOHONEA – ARCHITECTURAL CHRISTMAS.

Acestora li s-a alăturat Salvați Copiii, cu sprijinul ȘTEFANIEI MIRCEA.

Sponsorii ediției 2025:

Diamond: Catena • Mastercard • UniCredit Bank • BCR • KULTHO Forever Diamonds

Platinum: Smart Soft Power • Garanti BBVA • Banca Transilvania • Romanian Business Consult • Renovatio Trading • KRUK România • Universal Music Romania • MAPEI Romania • CLASS IN

Gold: Clifford Chance Badea • PEPCO România • OSCAR Downstream • HELLIMED

Silver: Rompetrol • Giscad • Maresi • Ferandalex • Sea Office • SMG Electronica • Wienerberger • NEXT • Boutique Cadeaux • NETOPIA • Gisco Med • CIT ONE • Porsche Finance Group

Mulțumiri Speciale:

DENT ESTET • Christian Tour • The Elements – Luxury Boutique Spa • Davino • Optimize Body Center • BDG • Wild Olive • my Geisha • BEAUTIK • Beauty Connection • Destiny Park • Obsentum • UNDA Open Possibilities • Elexus • DAAR • Anima Wings • TIFF • GETT’S Hair Studio • Purple Flowers • Amoo Klinik • Ivatherm România • Lensa • Centrul Shakti • CARESTA • Lisa & Co. • Summer Well • FREYWILLE • Contemporia • LOFT • Elena Perseil • Leonidas • Hotel EPOQUE • Matca • Crama Serve • Hotel IAKI Mamaia • Miraj București • Depozitarul Central • The Home • Indira • JIDVEI •BCR •Jovsky Studio • Universal Music Romania • Chanand

Comitetul de organizare : Florentina Costea, Andreea Nicoleta Deliu-Pașol, Omid Ghannadi, Cristian Hordilă, Amalia Năstase, Dhaniel Nora, Andreea Raicu, Ionuț Stanimir, Ioana Chereji, Gabriela Alexandrescu.

Pentru mai multe detalii:

Liliana Bibac-Moșneguțu, coordonator programe educaționale Salvați Copiii România, email – liliana.bibac@salvaticopiii.ro.

Festivalul Brazilor de Crăciun: Lumea bună face lumea mai bună!

Despre Salvați Copiii România

De 35 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii șia asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară în prezent programe în 108 ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora. Peste 4.150.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.