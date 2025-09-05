Şoferii care circulă fără rovinietă valabilă vor fi sancţionaţi cu amenzi între 500 şi 1.000 de lei

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 20:12

De luni, 8 septembrie, şoferii care circulă fără plata rovinietei vor fi sancţionaţi cu o amendă de la 500 la 1.000 de lei, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Taxa a fost majorată la începutul acestei săptămâni – de exemplu, pentru autoturisme, rovinieta de o zi costă 3,5 euro, cu un euro mai mult decât până acum.

În cazul celor cu valabilitate de 10 zile, o lună, trei luni şi un an, suma aproape s-a dublat. Au fost majorate şi taxele de pod de la 13 la 19 lei între Feteşti şi Cernavodă şi de la 11 la 16 lei între Giurgeni-Vadu Oii. Au fost majorate şi amenzile pentru neplata taxei de pod între 190 şi 380 de lei. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)