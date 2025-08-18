Ascultă Radio România Iași Live
Social-democraţii se reunesc astăzi în şedinţă

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 09:00

PSD are obiecţii legate de măsurile incluse în ordonanţa de urgenţă care reglementează situaţia proiectelor de investiţii finanţate prin PNRR, despre care spune că blochează investiţiile din PNRR şi programul Anghel Saligny şi că nu au fost avizate de miniştrii săi.

De altfel, social-democraţii se reunesc astăzi în şedinţă pentru a lua o decizie pe această temă.

Ei au anunţat că vor veni cu un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect şi atrag atenţia că vocea aleşilor locali ai PSD, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România, trebuie ascultată.(Rador/ FOTO facebook Partidul Social Democrat)

