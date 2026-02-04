Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 07:05

Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ şi Federaţiei Naţionale Sindicale ‘Alma Mater’ vor protesta miercuri în faţa Guvernului.

Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care ‘influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice’.

Potrivit reprezentanţilor celor trei sindicate, la protestul programat între orele 11:30 şi 14:00 sunt aşteptate să participe aproximativ 2.000 de persoane.

‘Pe durata de desfăşurare a manifestaţiei se vor folosi bannere, pancarte şi mijloace audio, cu respectarea legislaţiei în vigoare’, au informat organizatorii protestului. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)