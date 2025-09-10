Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Senat: AUR a depus moţiune pe educaţie; dezbatere şi vot – luni

Senat: AUR a depus moţiune pe educaţie; dezbatere şi vot – luni

Senat: AUR a depus moţiune pe educaţie; dezbatere şi vot – luni

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 11:12

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, depunerea moţiunii simple pe educaţie.

‘Vreau să depun moţiunea simplă pe educaţie, intitulată ‘În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj’. Avem 38 de semnături’, a declarat Peiu în plenul Senatului.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că moţiunea simplă va fi dezbătută şi votată luni.

‘Conform articolele 170 – 174 din Regulament, în condiţiile respectării tuturor prevederilor, stabilim dezbaterea şi votul pentru această moţiune simplă pentru ziua de luni, 15 septembrie, ora 16:00’, a spus Abrudean. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
INHGA: Râuri din 11 judeţe, sub Cod galben de inundaţii până la miezul nopţii
Naţional marți, 9 septembrie 2025, 11:10

INHGA: Râuri din 11 judeţe, sub Cod galben de inundaţii până la miezul nopţii

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până la...

INHGA: Râuri din 11 judeţe, sub Cod galben de inundaţii până la miezul nopţii
Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe
Naţional marți, 9 septembrie 2025, 10:23

Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe

Intervalul : 09 septembrie, ora 10 – 09 septembrie, ora 23 Zonele afectate : conform textului și hărții; Fenomene : instabilitate...

Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe
Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul săptămânii
Naţional marți, 9 septembrie 2025, 06:35

Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul săptămânii

Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul acestei săptămâni, a anunţat liderul senatorilor USR,...

Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul săptămânii
Probleme serioase la încadrarea în grad de handicap, identificate de ministrul muncii
Naţional marți, 9 septembrie 2025, 06:33

Probleme serioase la încadrarea în grad de handicap, identificate de ministrul muncii

Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat identificarea unor probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap cum ar fi dosar...

Probleme serioase la încadrarea în grad de handicap, identificate de ministrul muncii
Naţional marți, 9 septembrie 2025, 05:39

Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget

Premierul Ilie Bolojan a subliniat aseară că măsurile adoptate în educație erau absolut necesare pentru a face economii la buget. Creșterea...

Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget
Naţional luni, 8 septembrie 2025, 11:04

Câteva mii de cadre didactice protestează în Piaţa Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educaţie

Câteva mii de cadre didactice din toată ţara protestează, luni, în Piaţa Victoriei din Capitală, împotriva măsurilor luate de Guvern în...

Câteva mii de cadre didactice protestează în Piaţa Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educaţie
Naţional luni, 8 septembrie 2025, 07:46

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Marie Mică. Nașterea Fecioarei Maria este...

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului
Naţional luni, 8 septembrie 2025, 06:22

Elevii încep anul şcolar 2025 – 2026 cu festivităţi anulate şi proteste sindicale

Elevii încep, luni, anul şcolar 2025 – 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, însă sindicatele din...

Elevii încep anul şcolar 2025 – 2026 cu festivităţi anulate şi proteste sindicale