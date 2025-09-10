Senat: AUR a depus moţiune pe educaţie; dezbatere şi vot – luni

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 11:12

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, depunerea moţiunii simple pe educaţie.

‘Vreau să depun moţiunea simplă pe educaţie, intitulată ‘În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj’. Avem 38 de semnături’, a declarat Peiu în plenul Senatului.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că moţiunea simplă va fi dezbătută şi votată luni.

‘Conform articolele 170 – 174 din Regulament, în condiţiile respectării tuturor prevederilor, stabilim dezbaterea şi votul pentru această moţiune simplă pentru ziua de luni, 15 septembrie, ora 16:00’, a spus Abrudean. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro