Şeful DSU, Raed Arafat, a convocat o videoconferinţă cu prefecţii, în contextul înrăutăţirii vremii
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 decembrie 2025, 09:10
Şeful DSU, Raed Arafat, a convocat aseară o videoconferinţă cu prefecţii, cărora le-a recomandat şi măsuri rapide pentru persoanele fără adăpost.
Raed Arafat: Mai ales pe partea de circulaţie, pe partea de siguranţă, informarea populaţiei şi mai ales în zonele în care o să avem temperaturi în minus, atenţie la persoanele fără adăpost. Şi va trebui să vă asiguraţi, colegii de la pompieri, de la poliţie, de la ambulanţă, că orice persoană identificată fără adăpost, zonele în care de regulă stau, să fie luate şi duse către adăposturi încălzite, ca să nu avem persoane hipotermice şi să avem victime în perioada asta. Va fi de durată, va fi până în data de 27, aşa că vă rog mare atenţie. (Rador/ FOTO ISU BT/ imagine ilustrativă)