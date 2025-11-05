Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Secretarul general NATO vine în România

Secretarul general NATO vine în România

Secretarul general NATO vine în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 07:23

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Pe agenda discuţiilor figurează ameninţările cu care se confruntă NATO, în special flancul estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Mâine, Nicuşor Dan şi Mark Rutte vor participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare de la Bucureşti, eveniment destinat dialogului startegic cu industriile de apărare din statele aliate.

Vizita secretarului general al NATO în România are loc în contextul în care Statele Unite au anunţat recent redimensionarea trupelor în zonă, inclusiv în România.

La finalul săptămânii trecute, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că va discuta cu Mark Rutte inclusiv posibilitatea suplimentării de trupe cu militari din alte state. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare
Naţional marți, 4 noiembrie 2025, 12:14

Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare

Reforma pensiilor magistraţilor rămâne una din problemele care crează tensiuni în coaliţia de guvernare, o nouă şedinţă a liderilor PSD,...

Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare
Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre
Naţional marți, 4 noiembrie 2025, 10:23

Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre

Două aparate F-16 ale forţelor aeriene române, de la baza Feteşti, precum şi două avioane Eurofighter Typhoon germane, staţionate la baza...

Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre
Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanţă
Naţional luni, 3 noiembrie 2025, 07:16

Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanţă

Elevii se întorc luni la cursuri după o vacanţă de o săptămână, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Anul...

Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanţă
Podul Giurgiu – Ruse se închide temporar pentru lucrări
Naţional luni, 3 noiembrie 2025, 07:09

Podul Giurgiu – Ruse se închide temporar pentru lucrări

Podul Prieteniei, care leagă Giurgiul de oraşul Ruse din Bulgaria, va fi închis temporar  pentru lucrări de construcţie şi instalare în zonă...

Podul Giurgiu – Ruse se închide temporar pentru lucrări
Naţional duminică, 2 noiembrie 2025, 08:52

În aproape jumătate dintre locuinţele racordate la gaze nu s-au făcut verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor

În aproape jumătate dintre locuinţele racordate la gaze nu s-au făcut verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor, arată o analiză...

În aproape jumătate dintre locuinţele racordate la gaze nu s-au făcut verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor
Naţional duminică, 2 noiembrie 2025, 08:39

Persoanele şi familiile cu venituri mici vor beneficia şi în acest sezon rece de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie (Florin Manole)

Persoanele şi familiile cu venituri mici vor beneficia şi în acest sezon rece de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie, a...

Persoanele şi familiile cu venituri mici vor beneficia şi în acest sezon rece de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie (Florin Manole)
Naţional duminică, 2 noiembrie 2025, 08:36

Raport al Curţii de Conturi

Aproape 70% din comunele României şi un sfert din oraşele mici nu au reuşit să acopere din venituri proprii cheltuielile cu personalul, în...

Raport al Curţii de Conturi
Naţional duminică, 2 noiembrie 2025, 08:30

Ceaţa afectează în această dimineaţă circulaţia pe trei autostrăzi şi pe drumurile din opt judeţe

Ceaţa afectează în această dimineaţă circulaţia pe trei autostrăzi şi pe drumurile din opt judeţe. Totodată, se circulă pe un carosabil...

Ceaţa afectează în această dimineaţă circulaţia pe trei autostrăzi şi pe drumurile din opt judeţe