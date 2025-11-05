Secretarul general NATO vine în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 07:23

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Pe agenda discuţiilor figurează ameninţările cu care se confruntă NATO, în special flancul estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Mâine, Nicuşor Dan şi Mark Rutte vor participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare de la Bucureşti, eveniment destinat dialogului startegic cu industriile de apărare din statele aliate.

Vizita secretarului general al NATO în România are loc în contextul în care Statele Unite au anunţat recent redimensionarea trupelor în zonă, inclusiv în România.

La finalul săptămânii trecute, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că va discuta cu Mark Rutte inclusiv posibilitatea suplimentării de trupe cu militari din alte state. (Rador/ FOTO agerpres.ro)