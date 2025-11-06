Secretarul general al NATO și președintele României participă la Forumul NATO pentru Industria de Apărare

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 13:30

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, și președintele Nicușor Dan participă, joi dimineață, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, care are loc la București.

Evenimentul reunește lideri militari, oficialități guvernamentale și directori de companii din domeniu.

Participanții caută soluții concrete pentru creșterea capacității de apărare a Alianței, dar și pentru extinderea producției în domeniul militar.

Reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a declarat președintele Nicușor Dan, în deschiderea lucrărilor forumului și a precizat că toate amenințările și provocările actuale, de la războiul din Ucraina până la amenințările cibernetice și războiul hibrid, ne amintesc că pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate.

Șeful statului a vorbit și despre industria românească de apărare.

„Industria românească de apărare a fost, poate ca în multe alte locuri, neglijată în ultimii ani, dar există un potențial extraordinar, avem companii care au toate condițiile, utilitățile, pentru ca în condițiile unui management interesant să poată să fie folosite în necesitatea viitorilor ani de a crește producția industrială de apărare în Europa”, a declarat Nicușor Dan.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că dialogul deschis dintre Alianța Nord-Atlantică și industria de apărare este esențial.

„Sigur că momentele periculoase necesită acțiune îndrăzneață. Nu trebuie să avem toleranță față de riscuri. Industria a fost rugată să-și asume riscul de bază. Guvernele trebuie să acționeze, dar pot să vă spun că atunci când e vorba de a investi mai mult în apărarea noastră, voința politică există. Din partea mea, eu voi continua să fac tot ceea ce pot pentru a îndemna guvernele să semneze contracte și vă promit că vom face tot ceea ce putem de la NATO pentru a susține achizițiile, a susține inovațiile, însă, în schimb, dumneavoastră trebuie să fiți pregătiți să măriți furnizările, să extindeți liniile de producție și să faceți unele noi”, a declarat Mark Rutte.

Forumul de la București reunește 900 de participanți din 26 de state membre și partenere NATO și a fost descris de către liderul Alianței drept unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen. (Rador/ FOTO presidency.ro)

