Seceta a continuat să fie extrem de severă la începutul acestei luni în Europa

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 august 2025, 19:16

Solul este afectat în proporţie de peste 50%, arată o analiză realizată de France Presse, pe baza celor mai recente date de la Observatorul European al secetei.

O rată atât de mare nu mai fusese înregistrată niciodată în perioada 1-10 august, de când au început măsurătorile, în 2012. Un alt record vizează incendiile de pădure provocate de secetă, care au devastat în acest an peste un milion de hectare în Uniunea Europeană.

Indicatorul de secetă de la Observatorul European Copernicus a compilat nivelurile de precipitaţii, umiditatea solului şi condiţiile de vegetaţie, iar rezultatele au arătat că Balcanii de Nord şi Caucazul sunt regiunile cele mai afectate.

Georgia şi Armenia sunt prejudiciate în proporţie de 97%, la fel Bulgaria şi Kosovo, în timp ce Serbia, Macedonia de Nord, Albania, Ungaria şi Montenegru au toate cel puţin trei sferturi din suprafaţă sub avertizare sau alertă. Această parte a Europei a fost lovită de valuri de căldură în lunile iulie şi august, alimentând numeroase incendii de pădure.

Spania, Portugalia şi Italia, şi ele afectate de incendii violente la începutul acestei luni, sunt acum lovite doar local de secetă, spre deosebire de Marea Britanie, 70%, şi Franţa, peste 60%.

Singura îmbunătăţire se observă în Europa Centrală – umiditatea solului şi condiţiile de vegetaţie revin la normal în Germania, Elveţia, Austria şi Cehia, care au fost mai lovite de secetă în lunile anterioare.

Incendiile de pădure, a căror izbucnire şi răspândire sunt provocate de acest fenomen, au devastat în 2025 peste un milion de hectare în Uniunea Europeană, depăşind recordul pentru un an întreg în opt luni. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)