Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Seceta a continuat să fie extrem de severă la începutul acestei luni în Europa

Seceta a continuat să fie extrem de severă la începutul acestei luni în Europa

Seceta a continuat să fie extrem de severă la începutul acestei luni în Europa

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 august 2025, 19:16

Solul este afectat în proporţie de peste 50%, arată o analiză realizată de France Presse, pe baza celor mai recente date de la Observatorul European al secetei.

O rată atât de mare nu mai fusese înregistrată niciodată în perioada 1-10 august, de când au început măsurătorile, în 2012. Un alt record vizează incendiile de pădure provocate de secetă, care au devastat în acest an peste un milion de hectare în Uniunea Europeană.

Indicatorul de secetă de la Observatorul European Copernicus a compilat nivelurile de precipitaţii, umiditatea solului şi condiţiile de vegetaţie, iar rezultatele au arătat că Balcanii de Nord şi Caucazul sunt regiunile cele mai afectate.

Georgia şi Armenia sunt prejudiciate în proporţie de 97%, la fel Bulgaria şi Kosovo, în timp ce Serbia, Macedonia de Nord, Albania, Ungaria şi Montenegru au toate cel puţin trei sferturi din suprafaţă sub avertizare sau alertă. Această parte a Europei a fost lovită de valuri de căldură în lunile iulie şi august, alimentând numeroase incendii de pădure.

Spania, Portugalia şi Italia, şi ele afectate de incendii violente la începutul acestei luni, sunt acum lovite doar local de secetă, spre deosebire de Marea Britanie, 70%, şi Franţa, peste 60%.

Singura îmbunătăţire se observă în Europa Centrală – umiditatea solului şi condiţiile de vegetaţie revin la normal în Germania, Elveţia, Austria şi Cehia, care au fost mai lovite de secetă în lunile anterioare.

Incendiile de pădure, a căror izbucnire şi răspândire sunt provocate de acest fenomen, au devastat în 2025 peste un milion de hectare în Uniunea Europeană, depăşind recordul pentru un an întreg în opt luni. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Ilie Bolojan: România rămâne alături de Republica Moldova în parcursul său de integrare europeană
Internaţional duminică, 24 august 2025, 07:49

Ilie Bolojan: România rămâne alături de Republica Moldova în parcursul său de integrare europeană

România rămâne alături de Republica Moldova în parcursul său de integrare europeană, a reafirmat ieri, la Chişinău, premierul Ilie Bolojan,...

Ilie Bolojan: România rămâne alături de Republica Moldova în parcursul său de integrare europeană
(UPDATE) Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, la Chişinău
Internaţional sâmbătă, 23 august 2025, 12:26

(UPDATE) Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, la Chişinău

UPDATE –  Premierul României, Ilie Bolojan, aflat în vizită de lucru la Chişinău, a declarat, după întâlnirea cu omologul său, Dorin...

(UPDATE) Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, la Chişinău
MAE/ Atenţionare de călătorie: Italia – fenomene meteorologice nefavorabile şi inundaţii severe
Internaţional vineri, 22 august 2025, 07:55

MAE/ Atenţionare de călătorie: Italia – fenomene meteorologice nefavorabile şi inundaţii severe

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

MAE/ Atenţionare de călătorie: Italia – fenomene meteorologice nefavorabile şi inundaţii severe
Situaţia rămâne dramatică în Spania din cauza incendiilor de pădure
Internaţional joi, 21 august 2025, 07:57

Situaţia rămâne dramatică în Spania din cauza incendiilor de pădure

Situaţia rămâne dramatică în Spania, din cauza incendiilor de pădure. Suprafaţa mistuită se apropie de 380.000 de hectare. În continuare,...

Situaţia rămâne dramatică în Spania din cauza incendiilor de pădure
Internaţional miercuri, 20 august 2025, 07:09

Spania continuă să fie lovită de cele mai mari incendii de pădure din istoria ţării

Spania continuă să fie lovită de cele mai mari incendii de pădure din istoria ţării. Datele obţinute prin satelitul Copernicus arată că au...

Spania continuă să fie lovită de cele mai mari incendii de pădure din istoria ţării
Internaţional marți, 19 august 2025, 10:43

Volodimir Zelenski a anunţat că toate concesiile teritoriale vor fi negociate direct

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că problema teritoriilor va fi discutată direct între el şi liderul de la Kremlin,...

Volodimir Zelenski a anunţat că toate concesiile teritoriale vor fi negociate direct
Internaţional luni, 18 august 2025, 06:00

Mai mulţi lideri europeni au anunţat că i se vor alătura luni preşedintelui ucrainean la discuţiile cu Donald Trump

Într-o neobişnuită demonstraţie de sprijin diplomatic, mai mulţi lideri europeni au anunţat că i se vor alătura luni preşedintelui ucrainean...

Mai mulţi lideri europeni au anunţat că i se vor alătura luni preşedintelui ucrainean la discuţiile cu Donald Trump
Internaţional duminică, 17 august 2025, 19:12

Videoconferinţă a liderilor Coaliţiei pentru sprijinul Ucrainei, în pregătirea întâlnirii dintre preşedinţii Trump şi Zelenski

Liderii Coaliţiei pentru sprijinul Ucrainei s-au reunit în această după-amiază într-o videoconferinţă pentru pregătirea întâlnirii de...

Videoconferinţă a liderilor Coaliţiei pentru sprijinul Ucrainei, în pregătirea întâlnirii dintre preşedinţii Trump şi Zelenski