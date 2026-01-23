Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research

Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research.

Doar 22 de procente cred că lucrurile merg bine.

Sondajul mai arată că sunt optimişti cu privire la direcţia ţării mai ales votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi din marile oraşe.

Votanţii AUR şi PSD, persoanele peste 60 de ani, cei cu educaţie primară şi locuitorii din rural sunt cei mai pesimişti cu privire la direcţia ţării.

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie, pe un eşantion reprezentativ, iar marja de eroare este de trei la sută. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)