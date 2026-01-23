Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research

Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research

Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 16:30

Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research.

Doar 22 de procente cred că lucrurile merg bine.

Sondajul mai arată că sunt optimişti cu privire la direcţia ţării mai ales votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi din marile oraşe.

Votanţii AUR şi PSD, persoanele peste 60 de ani, cei cu educaţie primară şi locuitorii din rural sunt cei mai pesimişti cu privire la direcţia ţării.

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie, pe un eşantion reprezentativ, iar marja de eroare este de trei la sută. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 15:00

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. Totuşi, cerul...

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână
Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 11:58

Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate

Pompierii atrag atenţia că zilele cu temperaturile pozitive duc la topirea gheţii de pe râuri, lacuri şi bălţi şi le recomandă oamenilor să...

Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate
AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 11:56

AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că a aprobat vineri o finanţare de aproape 25 de milioane de lei, în cadrul Programului privind...

AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice
România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:28

România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”

România are nevoie de instituții mai eficiente, transparente și corecte, care să gestioneze responsabil resursele publice, susține...

România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:12

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile vrea modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto. Reprezentanții...

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 19:31

Ministerul Sănătăţii: Concursul de rezidenţiat – pe 15 noiembrie 2026; se păstrează acelaşi model de concurs

Concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie se va desfăşura pe 15 noiembrie 2026 şi...

Ministerul Sănătăţii: Concursul de rezidenţiat – pe 15 noiembrie 2026; se păstrează acelaşi model de concurs
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 18:47

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă (studiu)

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă, însă procentrul celor care se vaccinează este mic –...

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă (studiu)
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 18:42

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii, iar numărul deceselor din cauza gripei s-a dublat şi a ajuns la 40. Institutul...

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii