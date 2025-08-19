Salvaţi Copiii România: Doar unul din trei copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate îşi revede familia în această vară

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 11:00 / actualizat: 19 august 2025, 13:03

”Sună-i zilnic!” – Conexiune dincolo de graniţe, proiect derulat de Organizaţia Salvaţi Copiii şi finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Bucureşti, 19 august 2025: Părinţii a 36% dintre copii intenţionează să vină în vacanţa de vară în România, în timp ce părinţii a 41% nu vor putea veni, invocând în proporţie de peste 75% motive financiare, dificultatea de a-şi lua concediu în această perioadă sau faptul că au fost acasă de Paşti sau urmează să vină de Crăciun. Restul de 23% sunt indecişi, arată datele colectate în cadrul anchetei în rândul beneficiarilor programului Salvaţi Copiii România, destinat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate realizată în luna iulie. Aproape 10% dintre copii vor merge ei în vacanţă la părinţi, peste hotare.

În ceea ce priveşte provocările cu care se confruntă părinţii, un alt sondaj efectuat de Salvaţi Copiii1, a arătat că puţin peste trei sferturi (77,5%) dintre respondenţi consideră că menţinerea legăturii emoţionale cu copilul/copiii din România reprezintă principala provocare pe care o întâmpină ca părinte aflat la muncă peste hotare. Pe locul doi sunt indicate problemele de integrare culturală şi adaptare în ţara de rezidenţă, menţionate de aproximativ 25% dintre părinţi, urmate de comunicarea cu instituţiile din România (şcoala/grădiniţa copilului, primărie, instituţii fiscale etc.), specificată de 18% dintre respondenţi.

În ceea ce priveşte aspectele care cred că ar îmbunătăţi comunicarea dintre părinţi şi copiii rămaşi acasă, 81% dintre părinţi indică necesitatea de a avea timp mai mult dedicat comunicării cu copilul/copiii, 21% timp mai mult dedicat comunicării cu persoanele în grija cărora se află copilul/copiii, 19% necesitatea suportului psihologic pentru copii, iar 12,4% necesitatea de resurse educaţionale legate de comunicare eficientă.

Necesităţile pe care le resimt părinţii plecaţi la muncă în străinătate cu privire la creşterea copiilor (au fost rugaţi să evidenţieze maxim 2 opţiuni) constau în: resurse pentru menţinerea unei relaţii sănătoase şi apropiate cu copiii de la distanţă – menţionate de 57% dintre părinţi, suport pentru gestionarea relaţiilor cu persoanele care au grijă de copii (bunici, rude) – 29% dintre părinţi, resurse educaţionale pentru copii – 26% dintre părinţi, consiliere psihologică pentru părinţi – 18%, informaţii despre drepturile şi serviciile disponibile în ţara de rezidenţă – 15%, alocaţia europeană pentru copii – 15%, grupuri de suport pentru părinţi din diaspora – 15%, consiliere juridică privind drepturile şi obligaţiile parentale – 8% dintre părinţi.

‘Menţinerea unei legături constante cu copiii rămaşi în ţară este esenţială, fiind o ancoră emoţională şi psihologică ce le oferă stabilitate şi încredere. Lipsa acesteia îi poate face să se simtă pierduţi şi nesiguri. Această preocupare se află în centrul eforturilor specialiştilor Salvaţi Copiii implicaţi în programul dedicat lor, motiv pentru care, pe lângă serviciile oferite copiilor şi persoanelor care îi au în grijă, intervenţia Salvaţi Copiii urmăreşte să întărească aceste legături. Proiectul derulat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni vizează în mod direct părinţii aflaţi peste hotare.’, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

În acest context, Salvaţi Copiii anunţă proiectul ‘Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de graniţe’, finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi destinat părinţilor români care muncesc în străinătate. Iniţiativa face parte din campania naţională cu acelaşi nume, demarată recent de organizaţie, care reuneşte mai multe acţiuni sub acelaşi concept, adresându-se nu doar părinţilor din diaspora, ci şi persoanelor în grija cărora rămân copiii, membrilor comunităţii şi specialiştilor din asistenţă socială şi educaţie, cu scopul de a sprijini bunăstarea emoţională a celor mici. Campania se bucură de susţinerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Poliţiei de Frontieră Române, DIGI România.

Scopul proiectului este creşterea gradului de conştientizare a părinţilor români care muncesc în alte state cu privire la nevoile copiilor rămaşi acasă, necesitatea menţinerii comunicării cu aceştia şi cu persoanele în grija cărora au rămas şi a legăturii cu comunitatea de provenienţă.

Date proiect Sună-i zilnic! – Conexiune dincolo de graniţe. Program pentru părinţii români din străinătate

Proiect finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Grupul-ţintă principal al proiectului: părinţii români plecaţi la muncă în străinătate

Perioadă derulare: iulie-octombrie 2025

Buget aprobat: 137.557 lei

Proiectul include următoarele activităţi:

– Realizarea unui studiu la nivel european privind patternurile de relaţionare şi nevoile de sprijin ale părinţilor plecaţi la muncă în străinătate, cu copiii rămaşi în ţară.

– Campanii de informare şi conştientizare cu privire la nevoile copiilor rămaşi acasă, necesitatea menţinerii comunicării cu aceştia şi cu persoanele în grija cărora au rămas copiii şi a legăturii cu comunitatea de provenienţă pentru peste 900.000 de români care muncesc/trăiesc în alte state.

– Servicii de informare şi consiliere pe teme psiho-emoţionale şi juridice pentru 1.500 de părinţi români care muncesc în alte state – prin intermediul secţiunii interactive a site-ului www.copiisinguriacasa.ro, liniei telefonice dedicate, activităţi de informare şi consiliere a părinţilor la puncte de trecere a frontierei, prin caravane organizate în mediul rural şi urban mic.

Context

Amploarea fenomenului copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate a făcut necesară dezvoltarea unei reţele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizaţia Salvaţi Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât şi părinţilor lor şi persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010.

– Peste 16.000 de copii şi 10.500 de adulţi, persoane în grija cărora au rămas sau părinţi, au beneficiat până acum de servicii de intervenţie directă (consiliere psihologică şi socială, activităţi de suport şcolar şi activităţi de socializare pentru copii; educaţie parentală, consiliere socială şi îndrumare juridică pentru adulţi).

– Peste 130.000 de persoane, părinţi, copii şi specialişti, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinţilor îl are asupra copiilor rămaşi acasă şi la obligaţiile ce le revin părinţilor la părăsirea ţării prin activităţi directe, iar peste 5.000.000 de persoane prin campanii media şi online.

Serviciile de consiliere psihologică şi juridică pot fi accesate prin linia telefonică 021.224.24.52 şi prin platforma www.copiisinguriacasa.ro.

______________________________

Despre Salvaţi Copiii România

De 35 de ani, Salvaţi Copiii România construieşte programe sociale, politici publice şi practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza şi complexitatea proiectelor la nivel naţional fac din organizaţie o instituţie socială esenţială, al cărei rol este medierea între societate şi autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvaţi Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluţii concrete pentru protejarea şi sprijinirea copiilor vulnerabili, şi a militat, în acelaşi timp, pentru o colaborare viabilă cu autorităţile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvaţi Copiii şi-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităţilor publice, în aşa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizaţia a reuşit să creeze reţele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilităţii sociale a companiilor şi a societăţii, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară în prezent programe în 108 ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supravieţuire, educaţie, protecţie şi participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. Peste 4.150.000 de copii au fost implicaţi în programele şi campaniile Organizaţiei Salvaţi Copiii România.