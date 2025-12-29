Salvamont România: Şase oameni au ajuns la spital după ce au fost salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore

Un număr de 28 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, iar dintre acestea şase au ajuns la spital, a informat luni Dispeceratul Naţional Salvamont.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 25 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Au fost înregistrate: şapte apeluri pentru Salvamont Lupeni, patru apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov, trei apeluri pentru Salvamont Neamţ, două apeluri pentru Salvamont Cluj şi câte un apel pentru Salvamont Alba, Salvamont Bihor, Salvamont Caraş Severin – Semenic, Salvamont Gorj, Salvamont Maramureş, Salvamont Mureş, Salvamont Prahova, Salvamont Petroşani şi Salvamont Vâlcea.

‘În cazul acestor intervenţii au fost salvate 28 de persoane. Dintre acestea, şase au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital’, a precizat Dispeceratul Naţional Salvamont, într-o postare pe pagina de Facebook.

De asemenea, s-au primit 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană. AGERPRES/FOTO Facebook