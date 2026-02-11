Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 18:59

Rapoartele pentru anul trecut arată că doar două luni au fost profitabile în turismul intern, dar şi că numărul celor cazaţi la finalul anului a scăzut semnificativ, după cum a aflat reporterul Radio România Actualităţi Floretina Varga, de la vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţilor de Turism, Adrian Voican.

Adrian Voican: Luna decembrie a fost o lună mai slabă decât precedenta din 2024. Numărul turiştilor români care au sosit la unităţie de cazare e mai mic cu 12%, iar înoptările, cel mai relevant indicator, sunt mai puţine cu 13,4%, e cea mai mare scădere din toate lunile anului 2025, cu toate că am atras atenţia lună de lună, scăderea s-a accentuat pe sfârşitul anului, doar două luni, ianuarie şi mai, au fost pe plus din întregul anul 2025. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)