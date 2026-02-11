Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 18:59

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii.

Rapoartele pentru anul trecut arată că doar două luni au fost profitabile în turismul intern, dar şi că numărul celor cazaţi la finalul anului a scăzut semnificativ, după cum a aflat reporterul Radio România Actualităţi Floretina Varga, de la vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţilor de Turism, Adrian Voican.

Adrian Voican: Luna decembrie a fost o lună mai slabă decât precedenta din 2024. Numărul turiştilor români care au sosit la unităţie de cazare e mai mic cu 12%, iar înoptările, cel mai relevant indicator, sunt mai puţine cu 13,4%, e cea mai mare scădere din toate lunile anului 2025, cu toate că am atras atenţia lună de lună, scăderea s-a accentuat pe sfârşitul anului, doar două luni, ianuarie şi mai, au fost pe plus din întregul anul 2025. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

