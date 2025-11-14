România va mai atrage peste 10 miliarde de euro prin PNRR până la finalul anului viitor

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 09:50

România va mai atrage peste 10 miliarde de euro prin PNRR până la finalul anului viitor, după ce Bruxelles-ul a aprobat joi modificările propuse de ţara noastră.

Aceşti bani trebuie să ajungă rapid în economie şi să susţină creşterea, investiţiile şi locurile de muncă, a spus ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

Pentru a reduce pierderile, Guvernul a eliminat investiţiile care riscau să nu poată fi finalizate, iar pentru unele proiecte performante a fost schimbată finanţarea, granturi în loc de împrumuturi.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro