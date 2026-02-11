Ascultă Radio România Iași Live
România, printre ţările UE cu cea mai mare creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în 2025

Foto: Universitatea ”Ștefan Cel Mare” din Suceava continuă să sprijine refugiații din Ucraina

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 17:54

Datele publicate de Eurostat indică o nouă creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în Uniunea Europeană.

La sfârşitul lunii decembrie 2025, ţările care găzduiau cel mai mare număr de beneficiari de protecţie temporară erau Germania, Polonia şi Cehia.

Comparativ cu sfârşitul lunii noiembrie, numărul a crescut cu aproape 25.000.

Cele mai mari creşteri au fost în Germania, Spania şi România, iar cele mai mari scăderi au fost în Franţa şi Estonia.

Din totalul ucrainenilor cu protecţie temporară în Europa, peste 73% sunt femei şi copii.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

