România este pregătită energetic pentru iarnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 13:46

România este pregătită pentru iarnă, cu un procent de stocare de 96% la gaze naturale, o rezervă în lacurile energetice care depăşeşte 2.400 de gigawaţi, adică 74%, şi cu stocuri la cărbune mai mari faţă de anul trecut cu aproape 206 mii de tone.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Niţulescu, preşedinte al Comandamentului Energetic de Iarnă, a declarat că ţara noastră înregistrează o scădere a consumului de energie, ca efect al investiţiilor în eficienţa energetică şi al creşterii numărului de prosumatori.

În primele 10 luni ale anului aceştia au furnizat peste 3% din producţia de energie electrică, a mai spus Casian Niţulescu la o conferinţă de profil. El a admis că se produc şi dezechilibre în sistem, dar per total se reduce foarte mult din necesarul de consum de pe piaţa de energie.

La parlament are loc evenimentul ” Provocările iernii 2025 – 2026 pentru sistemul energetic naţional’, la care participă senatorii din Comisia pentru energie şi specialişti în domeniu.(Rador/ FOTO romgaz.ro)