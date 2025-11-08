România aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 08:40

România a fost aleasă ieri membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO.

Este vorba de un mandat de patru ani, care îi permite ţării noastre să participe la decizii privind educaţia, ştiinţa, cultura şi comunicarea la nivel internaţional şi să contribuie la implementarea programului organizaţiei până în 2029, potrivit unui comunicat al Ambasadei României la UNESCO.

Având oportunitatea de a se implica direct în proiecte şi iniţiative internaţionale, România va susţine reducerea decalajelor digitale, protecţia patrimoniului cultural, promovarea educaţiei şi ştiinţei, precum şi libertatea de exprimare şi siguranţa jurnaliştilor, se mai arată în comunicatul MAE.

Rador/FOTO mae.ro