România a înregistrat cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul II din 2025, comparativ cu precedentele 3 luni

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 12:54

România a înregistrat cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană în trimestrul II din 2025, comparativ cu precedentele 3 luni, arată datele publicate săptămâna trecută de Oficiul European pentru Statistică Eurostat.

În perioada aprilie – iunie 2025, comparativ cu primul trimestru, cele mai mari creşteri au fost în România 1,2%, Polonia 0,8%, Spania, Bulgaria şi Slovenia, toate cu 0,7% scăderi fiind înregistrate în Irlanda, Germania şi Italia.

Potrivit estimării semnal transmise tot săptămâna trecută de Institutul Naţional de Statistică, produsul intern brut al României a crescut cu 0,3% în trimestrul II din 2025, comparativ cu acelaşi trimestru al anului trecut.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)