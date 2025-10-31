Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » "România, a doua casă", un nou proiect, de ziua radioului public

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 11:38

La 1 noiembrie, de ziua Radio România, lansăm un nou proiect: “România, a doua casă”.

18 interviuri, prezentate într-un eBook (în limbile română și  engleză), inițiativă co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național. eBook-ul poate fi descărcat, scanând unul dintre cele două QR Code-uri, disponibile pe prima pagină a site-ului.

Vă invităm să descoperiți aceste povești, fie lecturând paginile eBook-ului, fie accesând www.workandlive.ro  secțiunea “România, a doua casă”, unde veți putea urmări toate interviurile video.

“România, a doua casă” reprezintă o nouă etapă, prin care am diversificat oferta editorială Radio România, dedicată noilor veniți în țara noastră. În sprijinul acestora, Radio România pune la dispoziție portalul www.workandlive.ro.

Proiectul www.workandlive.ro este realizat de Radio România Regional, în colaborare cu Radio România Internațional, și contribuie, prin informațiile furnizate, la facilitarea integrării în comunitatea românească a lucrătorilor străini, la eliminarea decalajului socio-economic și mediatizează modele de succes în adaptarea noilor veniți la cultura românească.

