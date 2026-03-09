ROBOR la trei luni a urcat astăzi la 5,90%

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 11:28

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 5,90% pe an, de la 5,88% pe an cât a fost în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul lui 2025, indicele ROBOR era 5,92%.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,95% pe an, de la 5,90%/an vineri, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,00%/an, de la 5,97%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)