(REPORTAJ) Scandal la o grădiniță din Iași, după ce bucătăria unității a fost închisă, iar mesele copiilor sunt asigurate de o firmă de catering

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 14:38

Revoltă în rândul părinților unei grădinițe din Iași, după ce unitatea a fost obligată să folosească o firmă de catering pentru masa copiilor.

Reorganizarea rețelei școlare, din vara acestui an, a făcut ca Grădinița cu program prelungit numărul 8 din Iași să își piardă personalitaea juridică și să intre în subordinea Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Consiliul de Administrație al instituției școlare a decis să opteze pentru o firmă de catering pe motiv că bucătăria instituției ar avea nevoie de reabilitare, unele instalații nefiind conforme. Cei 140 de părinți ai copiilor înscriși au semnat un memoriu prin care solicită restabilirea bucătăriei proprii a grădiniței, unde erau pregătite zilnic meniuri apreciate atât de copii cât și de părinți.

Un reportaj semnat de Andreea Daraban:

140 de părinți au întocmit un memoriu prin care își exprimă nemulțumirea față de renunțarea la bucătăria grădiniței cu program prelungit numărul 8 din municipiu și introducerea unui sistem de hrană prin catering, după decizia din vara acestui an de trecere a unității în subordinea Colegiului Național „Mihai Eminescu”. Părinții solicită revenirea la bucătăria proprie, funcțională de zeci de ani, susținând că meniurile pregătite anterior erau sănătoase și apreciate. Părinții mai acuză firma de catering că oferă mâncare nepotrivită pentru copii și cu un cost mai mare, respectiv 26 de lei pe zi.

Părinte: Este la mine a treia generație, o generație care a crescut frumos, o generație care a mâncat sănătos, exact așa cum mâncam noi, în copilăria noastră, la bunicii noștri: borș de putină, umplut aici la grădiniță, cu zarzavaturi puse din timp. Sunt una dintre mămicile foarte revoltate pe acest subiect. Mi se pare… nu aș vrea să folosesc cuvinte urâte, dar am fost puși în fața faptului împlinit, ni s-a băgat pe gât, la propriu, acest catering. Toată lumea este contra plasticului și tocmai în plastic ni se servește mâncarea copiilor noștri. Și, așa, timpurile nu sunt cele mai bune, și măcar la mâncarea copiilor și la sănătatea lor să ne gândim, mai presus decât la interesele fiecăruia, pentru că ne-am dat seama că acesta este un interes al cuiva, nu știm al cui, dar s- frânt către sănătatea copiilor noștri și către viața lor. Prețul este foarte mare, făcând comparație cu calitatea mâncării. Așteptăm măsuri clare în acest sens.

Părinte: Sincer, noi ne-am fi dorit să se păstreze sistemul din anii trecuți. Era masa caldă, copiii erau mulțumiți de ce mâncau aici și ne-a deranjat. și de asta am optat pentru memoriul acela, pentru că infrastructura există deja, nu ar trebui alte investiții, ci pur și simplu ar trebui păstrat sistemul care a fost în anii trecuți.”

Trecerea la externalizare a fost decisă în septembrie, odată cu reorganizarea rețelei școlare. Deși bucătăria există fizic, aceasta a fost pusă în conservare, după cum a declarat educatoarea Roxana Curea.

Roxana Curea: Afilierea la colegiu a presupus niște modificări evidente, inclusiv în domeniul achizițiilor alimentelor. Acesta a fost motivul pentru care conducerea liceului ne-a spus că nu se pot face aceste achiziții în timp util, astfel încât unitatea noastră nu a mai beneficiat de bucătărie, deși avem infrastructura, avem oameni angajați, avem tot ce ne trebuie. De 40 de ani funcționăm cu bucătărie fără a avea niciun fel de problemă.

Andreea Daraban: Erau necesare investiții în bucătărie?

Roxana Curea: Trebuiau făcute niște îmbunătățiri la niște conducte, dar asta n-ar fi împiedicat buna funcționare a bucătăriei. Părinții consideră că, totuși, copiii sunt într-un real dezavantaj, pornind în primul rând de la preț. Noi am funcționat până acum doi ani cu 19 lei, anul trecut am avut 20 de lei, preț absolut suficient pentru a asigura o hrană cât se poate de calitativă copiilor noștri, toată lumea mulțumită.

Educatoarea Roxana Curea a mai spus că, deocamdată, personalul de la bucătărie nu a fost disponibilizat și se ocupă de distribuirea alimentelor primite de la firma de catering.

Roxana Curea: Se plâng constant părinții de calitatea meselor, de calitatea mâncării. Nu se poate păstra o calitate ca atunci când mâncarea este făcută ca acasă. Aveam o rutină a preparării alimentelor pentru iarnă, a pregătirii perioadei de iarnă în ceea ce privește mâncarea: zarzavatul pentru ciorbe, cumpăram, făceam comenzi de carne, de produse care se consumă constant, dar legumele le cumpăram din toamnă și le conservam pentru a asigura mâncarea copiilor.”

Andreea Daraban: Ce s-a întâmplat cu personalul de la bucătărie?

Roxana Curea: Deocamdată, cele două doamne bucătărese au rămas pe postul de oficiant, preiau mâncarea care vine de la firmă.

Contactat telefonic, directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași, Gabriela Săndulescu, a declarat că decizia de închidere a bucătăriei grădiniței a fost luată de Consiliul de Administrație al școlii, deoarece instalațiile nu erau conforme și ar fi reprezentat un pericol pentru copii.

Gabriela Săndulescu: Sunt mai multe chestiuni care trebuie rezolvate acolo. S-a discutat în Consiliul de Administrație care este varianta cu care vom lucra deocamdată și aceasta a fost decizia Consiliului de Administrație. În continuare avem în vedere și alte soluții care ar putea fi conturate în funcție de starea echipamentelor, că de fapt această grădiniță este dotată cu tot ce-i trebuie, dar există niște defecțiuni la instalațiile de evacuare, care au făcut probleme în această toamnă. Nemulțumirile pot apărea, evident, sunt atâția copii. Este o firmă care are profil de asigurare a unui meniu, este controlată de medic, nu se face un meniu fără să fie avizat de un personal calificat.

Andreea Daraban: Deci înțeleg că a intrat bucătăria în conservare pentru că nu era funcțională? Instalațiile nu erau funcționale?

Gabriela Săndulescu: Instalațiile sunt vechi. Este o bucătărie funcțională în sensul în care toate funcționează, dar mașinile acelea sunt vechi. Instalațiile de evacuare a apei au probleme și, deocamdată, sunt închise pe acolo niște țevi. Nu aș putea să vă spun exact care sunt, dar, tehnic vorbind, acolo încă nu se poate intra.”

Andreea Daraban: Se investește acolo?

Gabriela Săndulescu: Este o decizie a Consiliului de Administrație. Până când această problemă este rezolvată, în sensul în care să fie aduse la standardele care, normal, trebuie îndeplinite pentru a funcționa o cantină pentru copii, nu putem risca situații de îmbolnăvire din alte motive.

Directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași, Gabriela Săndulescu, a mai declarat că firma de catering a fost aleasă în urma unei licitații făcute în toamnă, cu un contract care expiră la sfârșitul acestei luni, dar care se va reînnoi pentru anul următor.

Varianta audio a reportajului:

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)