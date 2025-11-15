Reorganizare în Ministerul Economiei pentru reducerea fondului de salarii cu 10% până în 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 09:04

În Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului vor fi micşorate unele direcţii, vor fi comasate entităţi din subordinea ministerului şi vor fi organizate concursuri, conform legii, pe posturile unice, a declarat, astăzi, ministrul Radu Miruţă.

El spune că va urmări cea mai eficientă metodă de reorganizare pentru a îndeplini criteriul de reducere în 2026 cu circa 10% a fondului de salarii.

Premierul Ilie Bolojan anunţa, ieri, că pachetul legislativ privind reforma administraţiei urmează să fie pus în transparenţă decizională săptămâna viitoare, iar redimensionarea aparatului administrativ, atât central cât şi local, se va face în cursul anului viitor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)