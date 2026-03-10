Renumitul violonist român Răzvan Stoica va cânta încă 25 de ani pe vioara Stradivarius 1729 „Ex Ernst”, un instrument de patrimoniu universal, estimat la aproximativ 10 milioane de euro

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 11:24

Renumitul violonist român Răzvan Stoica va cânta încă 25 de ani pe vioara Stradivarius 1729 „Ex Ernst”, un instrument de patrimoniu universal, estimat la aproximativ 10 milioane de euro.

După ce a câștigat în 2009 celebra Stradivarius „Ex Ernst”, la prestigioasa competiție „Strad prize” de la Salzburg., Răzvan Stoica a primit, începând din 25 februarie 2026, dreptul de a evolua pe această capodoperă a lutierului Antonio Stradivari pentru încă o perioadă de 25 de ani, un angajament artistic rar și extrem de valoros în lumea muzicii clasice.

Vioara Stradivarius „Ex Ernst” construită în anul 1729, impresionează prin profunzimea și claritatea timbrală, prin echilibrul sonor și capacitatea sa extraordinară de proiecție a sunetului. Instrumentul face parte din patrimoniul susținut și promovat prin parteneriatul dintre Stradivarius Foundation și Montferland Cultuurfonds (Țările de Jos), în scopul conservării și valorificării marilor capodopere ale lutieriei clasice. Stradivarius „Ex Ernst” este un instrument care solicită nu doar o tehnică impecabilă, ci și o maturitate artistică deplină — calități care definesc parcursul lui Răzvan Stoica.

Recunoscut pentru virtuozitatea sa strălucitoare, rafinamentul frazării și intensitatea expresivă, Răzvan Stoica s-a impus pe marile scene internaționale printr-o prezență artistică magnetică și o interpretare ce îmbină rigoarea stilistică cu o profundă sensibilitate. Sunetul său — nobil, catifelat și totodată incandescent — găsește în Stradivarius 1729 „Ex Ernst” un partener ideal, capabil să redea cele mai subtile nuanțe ale discursului muzical. Această colaborare dintre artist și instrument nu reprezintă doar un privilegiu, ci o responsabilitate artistică majoră: aceea de a duce mai departe tradiția și spiritul unei epoci de aur a lutieriei italiene, oferind publicului experiențe sonore de excepție.

În România, Răzvan Stoica este ambasador muzical al Fundației Culturale Gaudium Animae Iași, alături de care a dezvoltat din 2023 proiectul educativ „Un Stradivarius în școli”, prin care muzica clasică a ajuns la 3.400 de copii din colegii naționale și școli din localități cu acces limitat la cultură.

În 2026, proiectul „Un Stradivarius în școli” a câștigat o finanțare a Administrației Fondului Cultural Național. (Comunicat Fundația Culturală Gaudium Animae)