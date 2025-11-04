Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 12:14

Reforma pensiilor magistraţilor rămâne una din problemele care crează tensiuni în coaliţia de guvernare, o nouă şedinţă a liderilor PSD, PNL, USR şi UDMR fiind aşteptată în această după amiază.

Reprezentanţii USR şi UDMR consideră că trebuie luată urgent o decizie în acest sens şi atrag atenţia că, în caz contrar, România va pierde bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Sunt aşteptate discuţii şi pe tema oportunităţii majorării salariului minim pe economie, un alt subiect în privinţa căruia sunt divergenţe între premier şi social-democraţi.

Pe de altă parte, este posibil ca în şedinţa coaliţiei să se discute şi despre faptul că Ilie Bolojan a amânat participarea la dezbaterea „Ora premierului”din Parlament, care ar fi trebuit să aibă loc ieri la cererea parlamentarilor PSD şi AUR. (Rador/ FOTO gov.ro)