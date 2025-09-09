Ascultă Radio România Iași Live
Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul săptămânii

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 06:35

Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul acestei săptămâni, a anunţat liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie.

El a explicat că propunerile elaborate în cadrul unui grup de lucru vor fi transmise liderilor coaliţiei pentru a se ajunge la un consens, în special asupra reducerii numărului de posturi la nivelul administraţiei locale.

Măsura este însă contestată de numeroşi edili, care au menţionat că unele primării se pot autofinanţa, şi nu depind de sprijin guvernamental.

