Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 08:50

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează că prognoza meteo indică temperaturi foarte scăzute până miercuri, pe 4 februarie, mai ales în regiunile extracarpatice.

Gerul se va resimţi puternic, în special dimineaţa şi noaptea, mai întâi în Moldova, apoi şi în Dobrogea, estul Transilvania şi Muntenia, iar pe alocuri în Oltenia şi sudul Banatului.

În nordul Moldovei se pot atinge chiar minus 20 de grade Celsius, iar frigul va persista şi pe timpul zilei, când maximele vor fi cuprinse între minus 16 şi minus 8 grade.

IGSU sublinează că este esenţial ca în locuinţe sursele de încălzire să fie verificate şi folosite în condiţii de siguranţă.

„Evitaţi improvizaţiile la sobe şi nu adormiţi cu focul aprins” – recomandă Inspectoratul. A

nimalele sunt la fel de vulnerabile la frig, iar un adăpost corespunzător şi mai multa atenţie le pot feri de efectele gerului. Dacă sesizaţi persoane fără adăpost în pericol, sesizaţi autorităţile, mai precizează IGSU.

Şoferilor li se reaminteşte că temperaturile scăzute pot însemna carosabil alunecos şi sunt sfătuiţi să aibă maşina echipată corespunzător pentru iarnă şi să o conducă preventiv şi cu atenţie, să reducă viteza, să păstreze distanţa faţă de alte autovehicule.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro