Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reţinut pentru complicitate la dare de mită

Publicat de Andreea Drilea, 16 decembrie 2025, 17:08 / actualizat: 17 decembrie 2025, 6:48

UPDATE – Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost reţinut, marţi, de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de complicitate la dare de mită.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând de joi, faţă de B.D.C., administrator al unei societăţi comerciale, şi C.R.A., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţe că, în cursul lunii septembrie, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanşat o procedură de achiziţie publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor.

‘În perioada septembrie – noiembrie, inculpatul B.D.C., beneficiind şi de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menţionat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituţia publică şi societatea al cărei administrator este primul inculpat’, menţionează anchetatorii.

Conform DNA, cei doi ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al RAR, pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferenţială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanţii la procedura de achiziţie publică, precum şi pentru semnarea contractului respectiv cu firma administrată de B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

‘Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general RAR că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranşe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranşă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului’, arată procurorii anticorupţie.

Miercuri, cei doi vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, informează DNA. AGERPRES

UPDATE – Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost adus marţi la sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru a fi audiat într-un dosar de corupţie.

Procurorii anticorupţie efectuează, marţi, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni comise în acest an.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, marţi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în două locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice.

‘Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2025, a unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială’, se precizează în comunicat.

Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că descinderi au loc atât la domiciliul lui Alexandru-Răzvan Cuc, cât şi la cel al unui om de afaceri, fiind investigate infracţiuni de dare de mită şi complicitate la dare de mită.

Potrivit aceloraşi surse, valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract-cadru în valoare de 23 de milioane de lei. AGERPRES

UPDATE – Registrul Auto Român (RAR) anunţă că va oferi informaţiile şi documentele necesare dacă organele de anchetă vor solicita informaţii în cadrul cercetării penale în care este vizat fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, însă, deocamdată, instituţia nu a fost înştiinţată că ar fi vizată.

‘Referitor la informaţiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupţie de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înştiinţată că instituţia sau angajaţii săi ar fi vizaţi. Ca şi în alte situaţii similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informaţii, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze şi să ofere informaţiile şi documentele necesare. Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanţii RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informaţiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanţe de judecată’, se arată într-o informare remisă marţi AGERPRES.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada 4 ianuarie – 17 octombrie 2027. AGERPRES

